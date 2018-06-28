По данным Всемирной организации здравоохранения практически каждый из нас страдает шизофренией в той или иной степени.

Вы никогда не вступали в контакт с внеземными цивилизациями? Вам никогда не слышатся голоса? И вам не кажется, что за вами кто-то наблюдает? Но это вовсе не означает, что у вас нет психических отклонений. По данным Всемирной организации здравоохранения практически каждый из нас страдает шизофренией в той или иной степени. Нам нравятся немного сумасшедшие люди, эксцентричные и готовые на безумства. При этом мы сами жутко боимся сойти с ума. Истинные безумцы нам представляются обязательно неуравновешенными психами, помещенными в специальные учреждения, изолированные от "нормальности". При этом мы прекрасно знаем, что многие гениальные люди, художники, ученые и музыканты всегда были немного не в себе.