Малина очень вкусная ягода, но не для всех полезная.

В малине много пользы, но есть и опасность. Ученые не перестают повторять, что у человека, который следит за своим здоровьем, ягоды должны присутствовать в рационе ежедневно. Малина одна из самых нежных ягод летнего сезона. Кажется, что ее можно съесть огромное количество, ведь в ней содержится столько полезных свойств. Однако и о противопоказаниях забывать не стоит. Существует ряд проблем, при которых полезная ягода превращается в «злостного нарушителя» здоровья.