В современном обществе витает множество различных мифов о здоровье, в которые люди не прекращают верить.

На сегодняшний день многие люди привыкли верить себе и "сарафанному радио", а теперь еще и интернету больше, чем профессиональным медикам. В связи с этим численность различных заболеваний без остановки растет и к врачу больные обращаются уже тогда, когда нет сил терпеть боль или какие-то другие неприятные симптомы. Как известно, сейчас в современном обществе витает множество различных мифов о здоровье, в которые люди не прекращают верить, несмотря на то, что медики и ученые то и дело, что опровергают их.