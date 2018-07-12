Самые распространенные мифы о раке, в которые до сих пор многие верят.

Несмотря на то, что об онкологических заболеваниях сегодня можно найти много научно обоснованной информации, немало людей продолжают верить в распространённые мифы касательно этой категории заболеваний. Некоторые из нас также любят диагностировать у себя недуги, основываясь на рекомендациях и перечнях симптомов из Интернета, которые в большинстве случаев имеют мало общего с действительностью. Заблуждения и недостаток информации нередко приводят нас к фатальным ошибкам. Сегодня мы развенчаем 8 мифов об онкозаболеваниях, в которые давно пора перестать верить.