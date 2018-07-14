Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина за год поднялась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран
Украина за год поднялась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран
Новости: В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Лозницы
В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Лозницы
Новости: Капитан сборной Бельгии: Самое время сменить клуб
Капитан сборной Бельгии: Самое время сменить клуб
Новости: Психологи назвали главные страхи мужчин
Психологи назвали главные страхи мужчин
X

Недостаток сна в детстве приводит к алкоголизму и наркомании

Сон
23:23 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
eurolab.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Исследователи изучили и проанализировали состояние около 200 мальчиков в возрасте 11 лет.

Сотрудники Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) обнаружили внезапную зависимость продолжительности и качества сна в предподростковом возрасте и риска развития раннего пристрастия человека к алкоголю, марихуане или другим вредным наркотическим веществам.

Исследователи изучили и проанализировали состояние около 200 мальчиков в возрасте 11 лет. Повторный анализ, включая опрос на возраст первого «знакомства» с наркотическими и алкогольными веществами и на наличие вредных привычек на постоянной основе, проводился через 10 лет, когда респондентам исполнился 21 год. Оказалось, молодые люди, спавшие в детстве меньше, чаще впервые пробовали алкоголь и наркотики в раннем подростковом возрасте, и у многих с возрастом это вошло в стабильную привычку.

Учеными была установлена следующая закономерность: сокращение продолжительности сна на час уменьшало период до знакомства с вредными веществами на 20%, а снижение качества сна повышало риск формирования в старшем возрасте вредной привычки на постоянной основе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дети, Здоровый зон, Здоровье, Новости здоровья, Сон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Не делайте это со своей кожей перед отпуском Эта ягода является самой полезной в летнее время Врачи рассказали о вреде семечек для здоровья

Последние новости

Ученые назвали главную опасность бюстгальтера Спортивные красотки с шикарными формами, мимо которых не пройдешь (Фото) Невероятный голепад: "Эвертон" отгрузил 22 гола в ворота противника (Видео)
Сегодня читают
01 Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
02 Трамп поделился с Туском своим мнением касаемо Украины
03 Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."
04 Реал сделал заявление по Неймару
05 Ученые разгадали тайну марсианской воды
Новости сегодня
04:18 Очаровательная шведка Майя Нильссон - жена защитника "МЮ" Линделефа (Фото)
03:53 Правоохранители разоблачили подпольную нарколабораторию в Мариуполе
03:45 Невероятно красивое место! Залипье - самая яркая деревня Польши (Фото)
03:04 Как отдыхали американские солдаты во время войны во Вьетнаме (Фото)
02:41 Трагическое ДТП под Одессой: в результате аварии погиб ребенок
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Долгожданный мир: Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии
Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии
Новости: Израиль нанес массированный авиаудар по Сектору Газы
Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы
Новости: В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем
В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем
Новости: Недостаток сна в детстве приводит к алкоголизму и наркомании
Недостаток сна в детстве приводит к алкоголизму и наркомании
Добавить комментарий
0