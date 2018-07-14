Недостаток сна в детстве приводит к алкоголизму и наркомании

Сотрудники Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) обнаружили внезапную зависимость продолжительности и качества сна в предподростковом возрасте и риска развития раннего пристрастия человека к алкоголю, марихуане или другим вредным наркотическим веществам.

Исследователи изучили и проанализировали состояние около 200 мальчиков в возрасте 11 лет. Повторный анализ, включая опрос на возраст первого «знакомства» с наркотическими и алкогольными веществами и на наличие вредных привычек на постоянной основе, проводился через 10 лет, когда респондентам исполнился 21 год. Оказалось, молодые люди, спавшие в детстве меньше, чаще впервые пробовали алкоголь и наркотики в раннем подростковом возрасте, и у многих с возрастом это вошло в стабильную привычку.

Учеными была установлена следующая закономерность: сокращение продолжительности сна на час уменьшало период до знакомства с вредными веществами на 20%, а снижение качества сна повышало риск формирования в старшем возрасте вредной привычки на постоянной основе.