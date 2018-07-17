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Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
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Ученые определили, какая погода опасна для психики человека

Погода
15:04 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В городах, где мало солнечного света, люди подвержены сбою суточного цикла и циркадных ритмов.

Пасмурная погода оказывает негативное влияние на психику человека и обостряет симптомы обсессивно-компульсивного расстройства.

Это психическое расстройство, которое провоцирует у людей навязчивые и пугающие мысли, от которых человек пытается избавиться с помощью постоянно повторяемых действий.

Это выяснили ученые Университета Бингемтона методом анализа данных о распространенности болезни по регионам и соотнесли их с погодными условиями в разных широтах.

Согласно результатам анализа, в городах, где мало солнечного света, люди подвержены сбою суточного цикла и циркадных ритмов, что приводит к повышению риска заболевания.

Вместе с тем, ученые выяснили, что из-за большого количества пасмурных дней в северных широтах симптомы больных обсессивно-компульсивного расстройства обостряются из-за того, что отсутствие солнечного света негативно влияет на режим сна.

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Новости шоу бизнеса, Влияние, Пасмурная погода, Погода, Психика, Ученые.
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