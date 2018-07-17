Ученые определили, какая погода опасна для психики человека

Пасмурная погода оказывает негативное влияние на психику человека и обостряет симптомы обсессивно-компульсивного расстройства.

Это психическое расстройство, которое провоцирует у людей навязчивые и пугающие мысли, от которых человек пытается избавиться с помощью постоянно повторяемых действий.

Это выяснили ученые Университета Бингемтона методом анализа данных о распространенности болезни по регионам и соотнесли их с погодными условиями в разных широтах.

Согласно результатам анализа, в городах, где мало солнечного света, люди подвержены сбою суточного цикла и циркадных ритмов, что приводит к повышению риска заболевания.

Вместе с тем, ученые выяснили, что из-за большого количества пасмурных дней в северных широтах симптомы больных обсессивно-компульсивного расстройства обостряются из-за того, что отсутствие солнечного света негативно влияет на режим сна.