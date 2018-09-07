Стоматологи опровергли популярные мифы об уходе за зубами

Вот далеко не весь перечень ошибочных утверждений об уходе за полостью рта и самочувствии ее "жителей". А какие существуют еще? В этом мы разбирались с помощью Дмитрия Слипченко, стоматолога Центральной стоматологической клиники Киева.

Миф №1: чистить зубы необходимо после завтрака

Неправда. Их нужно чистить также и до завтрака. После применения пасты бактерии ведут себя смирно примерно четыре часа, а спим мы дольше. И если не устранить микробы прямо после пробуждения, то попросту вы съедите их концентрат, что не лучшим образом отразится на здоровье ЖКТ и, как следствие, всего организма.

В течение дня после каждого приема пищи полощите полость рта водой. Это уменьшит количество остатков пищи, которые создают во рту кислую среду - идеальные условия для размножения бактерий. Не забывайте также воду пить. В таком случае будет полноценно вырабатываться слюна - нейтрализатор кислот и бактерий во рту. Ее выработку стимулирует также твердая пища. Потому не отказывайте себе в яблочке или морковке: по одному плоду ежедневно на выбор.

Миф №2: щетинки на щетке должны быть жесткими и натуральными

Как показывают наблюдения специалистов, многие из нас толком не могут регулировать силу надавливания щетки, из-за чего легко травмируются десна, что в перспективе ведет к ее заболеваниям и проблемам с зубами. Потому от греха подальше жесткую щетку лучше не использовать, как и ту, что имеет щетинки из натуральных материалов: на них бактерии размножаются куда охотнее.

Миф №3: плохие зубы - микс "наследия" и конфет

Не совсем так. Вероятность получить любую генетическую программу колеблется от 100% до нуля. Кроме того, сама по себе тонкая эмаль или слабоватый дентин, доставшиеся от родителей, не являются причиной развития кариеса. Его вызывают некоторые виды стрептококков. Если вы не знаете, что такое цистит, тонзиллит или гайморит, то, скорее всего, их в носоглотке у вас нет.

Провокаторы кариеса также некоторые виды лактобактерий. Чтобы полезные молочные бактерии не превратились в противозубное "оружие", полощите рот водой после употребления молока и его производных, а затем - ополаскивателем для полости рта. Что касается конфет, то напрямую зубы они не разъедают - они делают среду во рту кислой, что нравится бактериям. Но ее создают любые углеводы, включая такие полезные, как каши и фрукты. Есть лишь один сладкий продукт, влияющий на эмаль напрямую. Это сладкие газировки. Они содержит ортофосфорную кислоту, которая вымывает из организма и из эмали кальций.

Миф №4: белоснежная улыбка равно здоровье зубов

Отнюдь. Толщина эмали у всех людей - максимум 2 мм, а к корню зуба она почти нулевая, при этом эмаль практически прозрачна. Таким образом цвет зуба определяет дентин - его внутренняя часть, проглядывающая сквозь эмаль. В норме цвет дентина от желтого до желто-красного. Если зуб белоснежный - значит, дентин слабоват, а зуб не отличается богатырским здоровьем.

Теперь понятно, что кардинально изменить цвет зуба отбеливающие пасты не могут. Мало того, они могут нарушить целостность эмали: перекись водорода в их составе вымывает кальций из эмали, а она и без того не такая уж толстая.

Использовать отбеливающую пасту можно максимум две недели и не чаще четырех раз в году. При этом достаточно использовать ее до шестого зуба, так как при улыбке остальные все равно не видны. Отбеливание содой, рекомендуемое в интернете, ничуть не безвреднее: сода действует как абразив, потому если и применять ее, то не чаще одного раза в день и не дольше 20 дней (меньше - лучше).

Миф №5: чай и кофе вымывают кальций из зубов

Нет. Они могут препятствовать усвоению организмом кальция из продуктов, и то лишь если употребляются одновременно с ними. Например, если чай или кофе пьется вприкуску с творогом. Дело в том, что эти напитки содержат щавелевую кислоту в неорганической форме, так как сырье для них обрабатывается термически, да еще дважды: чай - во время ферментации, кофе - при обжаривании, и в обоих случаях - при воздействии кипятка во время приготовления. А кислота в такой форме образует с кальцием нерастворимые комплексы, которые проходят через организм транзитом. Но много ли чая или кофе вы выпиваете за день, и тем более в тандеме с творогом?

Но если вы кофеман или чайный маньяк, то знайте: вы можете терять кальций. Правда, не из самих зубов. Дело в том, что реки кофеина окисляют клетки человека. И чтобы вернуть баланс щелочей и кислот, наш организм высвобождает запасы щелочного минерала - кальция.

Миф №6: укрепят эмаль минералы и экстракт жемчуга

Чтобы минеральные вещества проникли в кристаллы эмали, должен произойти гидролиз, но это невозможно, поскольку зубная эмаль не растворяется в воде. Потому и пасты с содержанием "минералов Мертвого моря", "концентрата минералов", "экстрактов жемчуга" - не более, чем выдумка рекламы.

Нет смысла и в чистке зубов морской солью с целью минерализации, как советуют доморощенные стоматологи на интернет-просторах. Соль может оказать другой целебный эффект - улучшить состояние десен, уменьшив воспалительный процесс в них, так как является антимикробным и противоотечным средством. Но увлекаться ею не стоит - проделывайте процедуру не чаще одного раза в день.

Миф №7: зубная нить прекрасно удаляет налет

Ну, не совсем прекрасно. Международная организация Cochrane Collaboration, занимающаяся изучением эффективности различных медицинских средств и методик, не увидела в ходе исследования на добровольцах, чтобы зубной налет при использовании нити уменьшался значительно. А камни - результат скопления налета - не такое уж безобидное образование: они травмируют десну и ускоряют образование кариеса. Мало того: в ходе эксперимента ученые обнаружили, что чистка нитью уменьшает вероятность гингивита (воспаления десен) менее чем на 10%.

Если учесть, что, согласно статистике, аж 93% из нас не умеют использовать нить так, чтобы в той или иной мере не повреждались десна, то нить - плохой помощник в профилактике образования камней на зубах. Уж лучше доверять чистку профессионалам. И вообще, если у вас есть регулярная потребность в нити, то пора к стоматологу - с высокой долей вероятности у вас развивается кариес в боковой части зуба, из-за чего частички еды и застревают в зубах. Такой кариес невооруженным взглядом невиден. К врачу даже без всяких жалоб стоит наведываться не реже двух раз в год. В среднем зубные камни у многих из нас образуются за полгода.

Миф №8: орудовать щеткой нужно одну минуту

На самом деле чистить зубы необходимо не меньше трех минут. Иначе каждому зубу из 32-х вы уделите меньше двух секунд! Притом за этот миг вам нужно умудриться пройтись щеткой по всему периметру зуба.

Миф №9: чем больше использовать пасты, тем чище полость рта

Большое количество пасты создает большое количество пены, из-за чего чистить зубы положенное время (см. миф 8) будет невозможно технически - человек будет сплевывать пену, активно лезущую изо рта и норовящую затечь в горло, а по сути - сплевывать пасту, а чище рот не станет.

Миф №10: молочные зубы можно не лечить

Действительно, зачем? Чернота на зубах и дырки в них далеко не всегда вызывают боль, и если ее нет, то какой смысл тратить деньги - зубы ведь выпадут. Так рассуждают многие родители. Выпадут, но бактерии успеют подпортить здоровье десен, из-за чего потом коренные зубы могут начать портиться сразу же.