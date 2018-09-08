Никотин может защитить мозг от последствий старения

Специалисты Техасского механико-сельскохозяйственного университета заявляют, что никотин способен защищать головной мозг от различного рода недугов, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Никотин, как самостоятельное вещество обладает нейропротекторными (защита нейронов) способностями, которые обусловлены его возможностью контролировать чувство голода и подавлять аппетит.

Дабы убедится в правильности выдвинутой гипотезы, ученые провели эксперимент на животных. Подопытным добавляли никотин в малой, средней и значительной концентрациях в питьевую воду. Те животные, которые получали никотин в самой большой дозе, не переедали, не страдали от лишнего веса и имели больше нейронных связей в зонах головного мозга, чувствительных к его влиянию. При этом у подопытных не наблюдались опасного побочного эффекта вроде тревожности или нервного «перевозбуждения».

В дальнейшем ученые намереваются протестировать на животных уровень и стойкость потенциального антиэйдж-эффекта никотина.