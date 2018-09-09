Как не заболеть в сезон простуд: лучшие рецепты от медиков

Что приходит на ум при упоминании Англии? Королева Елизавета II, Шерлок Холмс с неизменным Ватсоном, двухэтажные автобусы и, конечно же, сырой туманный климат. Климат, в котором так легко подхватить простуду.

Наверное, не случайно именно англичанин Чарльз Стюарт-Харрисон в 1933 году выявил вирус гриппа, болезни, от которой страдали не только жители холодного туманного Альбиона - от гриппа во время эпидемий умирали тысячи людей.

В наши дни ученик Стюарта-Харрисона профессор Джон Оксфорд работает в госпитале имени святого Варфоломея, том самом, где по желанию Конан Дойла работал доктор Ватсон (в этой больнице, кстати, оборудована специальная мемориальная комната, где ценители детективов могут своими глазами увидеть предметы быта и медицинские инструменты тех времен). По словам профессора Оксфорда самое главное в деле лечения простуды – принять спасительные меры при самых начальных, первых признаках заболевания.

По словам Джона Оксфорда в такой момент нельзя необоснованно принимать антибиотики, нанося непоправимый вред здоровью, тем более, что они не смогут побороть вирусы. Профессор считает, что зачастую бывает достаточно вовремя принять комбинированные препараты, оказывающие жаропонижающее и обезболивающее действие, и не ходить какое-то время на работу, оберегая здоровье, как свое собственное, так и чужое.

Кто в группе риска

Особенно подвержены болезням дети от 1 до 4 лет, а так как в первые 5-6 дней больные наиболее контагенозны, то очень быстро заражаются и их родители, поэтому вторые по частоте заболевания — молодые люди 26-44 лет.

Что предпринять при первых признаках простуды

Способов противостоять простуде огромное количество, есть среди них и типично английские, есть и международные. Вот какие рецепты рекомендуются при первых признаках простуды:

Самые вкусные:

1. Подогреть пиво прямо в кастрюле, щедро добавить пряностей: корицы, гвоздики, лимонных корочек. Отдельно взбить несколько сырых яичных желтков с сахаров, количество которого можно варьировать по своему желанию. Соединить обе смеси, хорошо взбить и довести до кипения, но не кипятить.

2. Знаменитый куриный бульон стал предметом изучения серьезного ученого пульмонолога Стефана Реннарга, который доказал, что употребление этого вкусного лекарства увеличивает количество нейтрофилов, лейкоцитов, защищающих организм от инфекций и активирующих иммунную систему.

3. В кипящее молоко влить несколько сырых желтков, размешанных с медом. Смесь слегка поварить и пить горячей по полстакана в день.

Самые популярные:

Это, конечно же, ингаляции. Существуют два основных вида: водные ингаляции и непосредственное вдыхание лекарственных веществ.

Водные ингаляции знакомы всем, кого мама в детстве заставляла дышать над кастрюлей с вареной картошкой. Для лекарственных в воде можно растворить спиртовой настой эвкалипта, прополиса, календулы. Кстати, совершенно необязательно, чтобы раствор был горячим, существуют и тепловлажные и просто влажные (без подогрева воды) ингаляции.

Можно сделать ингаляцию с помощью эфирных масел, прекрасно подойдут, например, масло пихты, ели и розмарина. Польза ингаляции очевидна: лекарственные вещества попадают непосредственно на слизистую, минуя желудок, и всасываются в кровь, действуют быстро и способствуют отхождению мокроты и слизи. Но, как и у каждого лекарства, у ингаляции есть противопоказания: высокая температура, болезни сердца и легких, сердечная недостаточность.

Самые простые:

1. Если в комнате заболевшего оставить разрезанный лук или чеснок, то комната наполнится не только специфическим запахом, но и фитонцидами, которые и защищают от вирусов и бактерий. Такой же эффект получится, если в комнате будет стоять недавно сорванные ветви сосны, ели и можжевельника.

2. При первых признаках насморка налегайте на мед. Ученые исследовали, как мед действует на 11 штаммов микроорганизмов. Интересно, что практически все они погибли, даже те, которые были очень устойчивы к лекарственным средствам.

3. Пейте больше воды: так вы быстрее очистите организм от токсинов, которые и являются причиной головной и мышечных болей, кроме того, если дело дойдет до кашля, мокрота при кашле становится вязкой, для ее разжижения и, следовательно, быстрого отделения, необходимо много жидкости. Лучше всего подойдут соки, морсы, травяные настои. Кофе, крепкий чай, газированную воду следует исключить.