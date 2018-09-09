Врачи рассказали, от чего могут спасти грецкие орехи.

Люди, регулярно съедающие достаточное количество грецких орехов, болеют сахарным диабетом 2 типа почти в 2 раза реже, чем остальные, утверждается в новом эпидемиологическом исследовании. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проанализировали данные Национального обследования состояния здоровья и питания, которое опирается на большую выборку населения США - 34 121 взрослых в возрасте от 18 до 85 лет. Респондентам были заданы вопросы об особенностях питания, а также о диагнозе диабета или приеме препаратов для лечения диабета.