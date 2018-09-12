И питание, и физическая активность имеют решающее значение, если вы хотите увеличить мышечную массу.

Если вы хотите набрать мышечную массу, то безусловно, для начала необходимо бросить вызов своему телу с помощью физической активности. Однако, без надлежащего рациона питания ваш прогресс остановится. Высокобелковые продукты очень важны для набора мышечной массы, но углеводы и жиры также являются необходимыми источниками энергии. Если ваша цель состоит в том, чтобы нарастить мышечную массу, вам следует сосредоточиться на регулярных силовых тренировках и ежедневном получении большего количества калорий из продуктов, способствующих увеличению сухой мышечной массы.