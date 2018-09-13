Врачи рассказали, почему "ноют" колени на погоду

Коленям вечно достается – при занятиях спортом, в гололед, в быту. Они много работают, а внимания получают мало. Пока не начинают болеть. Причин для этого великое множество, и разбираться с каждым случаем должен врач. Ниже – ситуации, которые точно должны стать поводом для обследования.

Колено ноет "на погоду"

Такой симптом знаком многим пожилым людям, которые со временем привыкают его игнорировать. Тем не менее так, к примеру, может проявляться тендинит коленного сустава – воспаление сухожилий. Тендинит может развиться из-за инфекции, а может на фоне других причин.

Их множество: от артроза и возрастных изменений в коленном суставе до ревматоидного артрита и аллергии. На первых порах боль возникает только после серьезной нагрузки на сустав, в конце концов колено (обычно толчковой ноги) начинает болеть постоянно и дело может кончиться разрывом сухожилия. Тогда визит к врачу отложить, как прежде, когда колено "просто реагировало на погоду", не получится.