Медики объяснили, что желающим похудеть сахарозаменители не только не помогут, но и нанесут огромный вред организму.

В настоящее время на прилавках магазинов существует большое количество заменителей сахара, которых можно использовать в качестве альтернативы сахару. И если диабетики их используют по медицинским показаниям, то остальные – в целях «сэкономить» на калориях. Так ведь можно и не отказать себе в сладком, и при этом позаботиться о своей фигуре. Действительно ли можно так перехитрить природу? Нет ли здесь никаких подводных камней? К сожалению, есть, и не камни, а целые булыжники. Но обо всем по порядку.