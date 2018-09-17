День Независимости Украины

Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление
Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление
Новости: Согласно проекту госбюджета-2019 расходы Минсоцполитики увеличатся на 18%
Проект госбюджета 2019: расходы Минсоцполитики увеличатся на 18%
Новости: "Брайтон" избежал поражения в игре с "Саутгемптоном", проигрывая - 0:2
"Брайтон" избежал поражения в игре с "Саутгемптоном", проигрывая - 0:2
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
X

Ученые рассказали, как активизировать память

Память
23:52 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Американские психологи утверждают, что сжатие кулака способствует улучшению памяти.

Авторами исследования было подмечено, что области мозга, отвечающие за воспроизведение ранее усвоенной информации, активизируются в момент сжатия левого кулака, а для того, чтобы эта информация изначально усвоилась, необходимо сжимать кисть правой руки.

Медики рассказали, как быстро унять истерику

Проведенные изыскания дали основания полагать, что сжатие правого кулака активизирует функцию левого полушария, а сжатие левого отвечает за правое полушарие. В формировании памяти участвуют оба полушария – левое создает воспоминания, а правое воспроизводит их.

Продукты, которые сохранят хорошее зрение

Сотрудник университета Монклера Рут Пропер, автор исследования, отмечает, что простое механическое движение оказывает значимый эффект на способ функционирования мозга. Так, сжатия правого кулака на 1,5 минуты вполне достаточно, чтобы улучшить процесс запоминания. В ближайших планах у экспертов установить оказывают ли подобные действия влияние на вербальные и пространственные способности человека, его фотографическую память.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Новости здоровья, Память, Способы улучшения памяти, Улучшение памяти.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Медики выяснили, чем опасны соевые продукты Диетологи подсказали, какие привычки замедляют похудение Врачи рассказали о вкусном овоще, который продлит вам жизнь

Последние новости

Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Усик - Беллью Потап поздравил свою дочь Наталью с днем рождения Завтра станет известна причина отравления детей в Днепре
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
03 В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
04 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
05 Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы
06 Бывший футболист Динамо признан лучшим игроком 8-го тура УПЛ
Новости сегодня
00:36 Водитель-лихач умудрился перевернуться на идеально ровной трассе (Видео)
00:12 Вы будете очень смеяться: курьезные ситуации с людьми, помешанными на гаджетах
00:09 Усик сравнил Анатолия Ломаченко с Лобановским
00:00 Из гадкого утенка в лебедя: эти люди настолько похудели, что их невозможно узнать (Фото)
23:41 Саркастические и острые демотиваторы для ценителей дерзкого юмора
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе
В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости: В Украине выросло сельхозпроизводство
В Украине выросло сельхозпроизводство
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы
Новости: Ученые рассказали, как активизировать память
Ученые рассказали, как активизировать память
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь