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Специалисты составили список продуктов, которые реально полезны для мозга

Мозг
01:08 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Эксперты составили исчерпывающий список продуктов питания, способных помогать нашему мозгу справляться с ежедневными задачами и оставаться здоровым.

Перовым в перечне названо оливковое масло, которое сокращает объемы бета-амилоидных отложений и нейрофибриллярных клубков – предвестников болезни Альцгеймера.

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С этим же недугом ассоциировано частое употребление рафинированных углеводов повышающих уровень инсулина в крови, таких как, например, сладости. Поэтому при составлении меню эксперты советуют сделать свой выбор в пользу нерафинированных углеводов, таких как гречка, цельнозерновые продукты и сырые овощи.

К слову гречку диетологи вынесли в списке отдельным пунктом, так как помимо всего прочего благодаря витаминам группы В, марганцу, фосфору и цинку ее употребление в пищу способствует сигнальной активности нейропередатчиков в мозге и уменьшает риск возникновения головных болей.

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Следующим пунктом в перечне стоят яйца, в состав которых входит холин, используемый мозгом для производства нейропередатчика ацетилхолина. Для сигнальной активности важны и фосфолипиды, также входящие в состав яиц.

Миндальное масло – еще один важный продукт для продуктивной работы мозга. В его состав входят рибофлавин и L-карнитин, которые успешно активизируют нейронную активность и предотвращают снижение когнитивных функций.

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Одним из незаменимых продуктов для мозга была названа свекла. Ее компоненты оказывают на сосуды расслабляющий и расширяющий эффект, что улучшает циркуляцию крови, и увеличивает доставку кислорода и питательных веществ в головной мозг.

Среди прочего в перечне значатся черника, розмарин, куркума и черный шоколад, которые благодаря своим натуральным свойствам защищают мозг от старения и способствуют его продуктивной деятельности.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Мозг, Новости здоровья, Полезные продукты, Продукты полезные для мозга.
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