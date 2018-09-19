Специалисты составили список продуктов, которые реально полезны для мозга

Перовым в перечне названо оливковое масло, которое сокращает объемы бета-амилоидных отложений и нейрофибриллярных клубков – предвестников болезни Альцгеймера.

С этим же недугом ассоциировано частое употребление рафинированных углеводов повышающих уровень инсулина в крови, таких как, например, сладости. Поэтому при составлении меню эксперты советуют сделать свой выбор в пользу нерафинированных углеводов, таких как гречка, цельнозерновые продукты и сырые овощи.

К слову гречку диетологи вынесли в списке отдельным пунктом, так как помимо всего прочего благодаря витаминам группы В, марганцу, фосфору и цинку ее употребление в пищу способствует сигнальной активности нейропередатчиков в мозге и уменьшает риск возникновения головных болей.

Следующим пунктом в перечне стоят яйца, в состав которых входит холин, используемый мозгом для производства нейропередатчика ацетилхолина. Для сигнальной активности важны и фосфолипиды, также входящие в состав яиц.

Миндальное масло – еще один важный продукт для продуктивной работы мозга. В его состав входят рибофлавин и L-карнитин, которые успешно активизируют нейронную активность и предотвращают снижение когнитивных функций.

Одним из незаменимых продуктов для мозга была названа свекла. Ее компоненты оказывают на сосуды расслабляющий и расширяющий эффект, что улучшает циркуляцию крови, и увеличивает доставку кислорода и питательных веществ в головной мозг.

Среди прочего в перечне значатся черника, розмарин, куркума и черный шоколад, которые благодаря своим натуральным свойствам защищают мозг от старения и способствуют его продуктивной деятельности.