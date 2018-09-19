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Медики рассказали, почему появляется лишний вес

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Лишний вес
16:43 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Врачи рассказали, что 17,9% процессов, происходящих в пищеварительном тракте и отвечающих за откладывание жира, связаны с генетикой.

Все остальное зависит от диеты и образа жизни. То есть проблема в неправильном питании и нежелании двигаться. И именно изменения в этих сферах помогут уменьшить вес и склонность к различным болезням. Соответственно, если внимательно отнестись к тому, что ты ешь и как ведешь себя в течение дня, можно не только улучшить внешний вид, но и прожить дольше.

Также стало известно, что риск развития диабета второго типа повышается у тех, у кого много висцерального жира (того, который окружает внутренние органы).

Исследователи считают, что эти открытия помогут найти индивидуальные способы лечения ожирения и связанных с ним заболеваний. Кроме того, эта информация будет способствовать переходу все большего количества людей на здоровое питание, повышению интереса к занятиям спортом и активному образу жизни. Поэтому, если кто-то говорит о широкой кости или генетической предрасположенности, скорее всего, он все же неправильно питается и мало двигается. А значит, есть шанс все исправить!

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Генетика, Движение, Здоровье, Лишний вес, Неправильное питание, Питание.
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