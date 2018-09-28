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Врачи рассказали, как цвета в интерьере влияют на настроение человека

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Интерьер
17:50 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Между оттенками стен в квартире и эмоциями человека, который в ней проживает, есть тесная взаимосвязь.

Результаты исследования опубликовали австралийские ученые из Института нейробиологии и психического здоровья Флори. Во время эксперимента участники с помощью очков виртуальной реальности "Google Daydream" посещали три разные комнаты, интерьер которых оформлен в пяти различных оттенках.

После виртуального посещения каждой комнаты добровольцы описывали свои эмоции за такими реакциями как "возбуждение", "веселье", "напряжение" и тому подобное. Также они оценивали каждый из оттенков в интерьере по пятибалльной шкале.

Выяснилось, что светло-зеленый, светло-сиреневый и светло-синий оттенки способствовали спокойствию. А яркие желтый, оранжевый и розовый цвета больше возбуждали участников и оказывали эффект оптимистического состояния. Темные оттенки в интерьере приводили к грусти и тревожности.

По словам специалистов, любителям темных оттенков можно использовать их в небольших помещениях, в которых человек проводит мало времени.

"Мы получили доказательства того, что различные цветовые решения в интерьере могут оказывать вполне реальное влияние на настроение человека – цвет в комнате влияет на эмоциональное состояние людей", – подытожил гендиректор Liminal VR Дамиан Моратти.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Влияние, Здоровье, Интерьер, Комната, Настроение, Оттенки, Цвет.
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