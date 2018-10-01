Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4546755-nazvanyi-laureatyi-nobelevskoy-premii-po-meditsine.html
Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
Новости шоу бизнеса: Ученые были удостоены премии за открытие молекулярных механизмов, контролирующих ритмы биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.
Нобелевскую премию по медицине в 2018 году присудили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзе за их открытие способа лечения рака за счет подавления негативной работы иммунной системы.
Дж.Элиссон - иммунолог и специалист по иммунотерапии рака, профессор Онкологического центра им. М.Д.Андерсона Техасского университета. Т.Хондзе - иммунолог, лауреат множества премий. В настоящий момент работает в Киотском университете.
Ранее Т.Хондзе обнаружил белок в клетках иммунной системы, который можно использовать для предотвращения развития рака.
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