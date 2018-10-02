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Названа неожиданная причина мужского бесплодия

Бесплодие
06:17 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Ученые из Университета Копенгагена в Дании установили, что просмотр телевизора более 5 часов в день может сделать мужчину бесплодным.

В последние дни миллионы представителей сильного пола буквально не отлипают от телевизоров, просматривая соревнования Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Увы, это не самое полезное занятие для мужчин, которые рассчитывают стать отцами, как установили ученые из Дании. Они выяснили, что если мужчины тратят на просмотр телевизора более 5 часов в день, то это существенно сокращает количество сперматозоидов, и как следствие, шансы на зачатие ребенка.

Автор исследования наблюдали за 1 200 здоровыми молодыми мужчинами, чтобы выяснить, влияет ли сидячий образ жизни на их фертильность.

Результаты исследования, опубликованные журналом Аmerican Journal of Epidemiology, показали, что смотрящие запоем телевизор мужчины имеют, в среднем, 37 миллионов сперматозоидов на миллилитр жидкости по сравнению с 52 миллионами на миллилитр у мужчин, которые редко смотрели телевизор.

В первой группе также отмечался сниженный уровень мужского гормона тестостерона, который необходим для производства сперматозоидов. Однако ученые обнаружили, что время, проведенное у компьютера, не оказывает подобного же воздействия. Возможно, это связано с тем, что любители помногу часов смотреть телевизор значительно реже занимаются физическими нагрузками и придерживаются здорового питания, а оба этих фактора крайне важны для поддержания мужской фертильности.

Данное исследование подтверждает результаты другой работы, проведенной в 2013 году американскими учеными. Они выяснили, что полтора часа упражнений в неделю могут повысить качество сперматозоидов.

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Новости шоу бизнеса, Бесплодие, Здоровье, Мужское здоровье, Новости здоровья, Причины бесплодия.
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