Как укрепить иммунную систему в осеннюю пору

Иммунитет – это естественная реакция, которая защищает наш организм от чужеродных бактерий, вирусов. Кроме врожденного, существует еще и приобретенный иммунитет - способность организма обезвреживать чужеродные и потенциально опасные микроорганизмы, которые уже попадали в организм ранее.

В осенний период, с началом учебного года и возвращением в рабочий коллектив, отмечается резкий скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом. Распространение респираторных вирусных заболеваний существенно ускоряется. Чтобы уберечь себя и свой организм от заболеваний следуйте следующим советам.

Здоровый сон

Мало кто осознает влияние сна на иммунитет взрослого человека. Чем чаще вы не высыпаетесь, тем больше болеете. Поэтому старайтесь соблюдать правильный режим дня и выделять для сна не меньше 6-8 часов в сутки. Глубокий сон помогает клеткам обновляться, ускоряя процесс их регенерации. Это, в свою очередь, помогает поддерживать иммунную систему здоровой и укреплять иммунитет как детям, так и взрослым.

Здоровое питание

Качество питания - один из главных факторов, влияющих на самочувствие. Организм человека является сложным биохимическим механизмом, который ежедневно нуждается в питательных веществ: белках, жирах, углеводах, витаминах, минералах, аминокислотах и незаменимых жирных кислотах. При дефиците одного из вышеперечисленных компонентов работа организма нарушается, в том числе подавляется иммунитет.

Откажитесь от жарки, употребляйте вареные продукты. В них сохраняется больше питательных веществ, они легче перевариваются. Можно экономить время и готовить блюда в пароварке.

Смело добавляйте в пищу приправы. Для укрепления иммунитета отлично подойдут чеснок, перец, имбирь. Ешьте больше рыбы, мяса и молочных продуктов. В этой пище высоко содержание белка, который помогает организму противостоять различным простудным заболеваниям. Особое внимание стоит обратить на продукты, которые богаты такими витаминами, как А, В5, С, D, F, РР. Они являются наиболее важными для иммунной системы. Это морковь, красный перец, помидоры, лимон, шиповник, облепиха, цитрусовые, орехи, бобовые, яблоки, зелень, рыба.

Никакого стресса!

Стресс – это не просто эмоция. Он имеет физические последствия – отнимает у организма нужные ресурсы и ведет к резкому снижению иммунитета.

Чтобы преодолеть стресс для укрепления иммунитета организма, нужно:

1) избегать ситуаций и людей, которые вызывают у вас стресс;

2) научиться справляться со сложными ситуациями без лишних нервов.

Отсутствие стрессов – отличное средство для повышения вашего иммунитета.

Употребляйте продукты, в которых много цинка и селена

Цинк и селен отвечают за формирование крепкого иммунитета. Это отличные союзники в борьбе с инфекционными заболеваниями. Ими богаты бобовые, семечки, цельные крупы, зелень, рыба, орехи, чеснок, морепродукты. Все то, что так полезно для нашего организма. 100 граммов свежей пряной зелени или салата могут восполнить суточную потребность в микроэлементах. В случае, если ваш организм недополучает эти элементы, есть смысл употреблять поливитаминные комплексы, которые помогут поддерживать иммунитет на необходимом уровне.

Препараты, повышающие иммунитет

С медицинской точки зрения, самое лучшее, что вы можете сделать для вашей иммунной системы – вести здоровый образ жизни и вовремя обращаться к специалистам за надлежащей медицинской помощью в случае появления инфекций и болезней. Если вы все же подозреваете у себя дефицит определенных питательных веществ в организме, можете начать принимать пищевые добавки для повышения и укрепления женского иммунитета. Это могут быть мультивитамины или добавки (БАДы), содержащие определенное вещество в повышенных дозах.

Среди витаминов и минералов, которые повышают иммунитет – витамин А, В6, В12, C, D, E, а также цинк и селен. Их регулярный прием укрепляет иммунитет, особенно у женщин, уменьшая риск простудных заболеваний. Среди растений, которые стимулируют иммунную систему — эхинацея, женьшень, элеутерококк, родиола розовая, лимонник китайский, алоэ, каланхоэ, боярышник и др. Выбирайте препараты и пищевые добавки на их основе.

Среди народных средств для повышения иммунитета — витаминные напитки из фруктов и ягод, а также травяные чаи. Они хорошо укрепляют иммунитет благодаря высокой концентрации витаминов (морсы и компоты из калины, лимона, клюквы и других кислых растений). Повышают иммунитет чаи из мелиссы, пустырника, душицы, липы, шишек хмеля, корня валерианы, а также, тех растений, о которых мы писали выше.

Не злоупотребляйте сахаром, кофе и спиртным

Если хотите оставаться здоровым и не болеть, придется контролировать употребление этих продуктов. Многочисленные исследования подтвердили, что употребление сахара, например, ослабляет иммунную систему. Если без сладкого жизнь не кажется вам такой веселой, а небо голубым, замените его медом и сухофруктами. Аналогично дела обстоят и с кофе. Ученые установили, что употребление больше 5 чашек кофе в день на 30% замедляет ответную реакцию иммунной системы на внедрение болезнетворных микроорганизмов. Поэтому лучше придерживаться разумности. Альтернативой кофе может стать зеленый чай, который бодрит не меньше, но при этом гораздо полезнее.

Спиртное, в свою очередь, блокирует производство в организме антител и выработку лимфоцитов – клеток крови, уничтожающих чужеродные вещества. Работа защитных механизмов восстанавливается только спустя сутки после того, как прекратится воздействие алкоголя.

Занимайтесь спортом. Движение – это жизнь. Каждый день человек должен проходить минимум 8-10 километров. Длительные пешие прогулки, бег трусцой, плавание и другие виды спорта позволят держать тело в тонусе. Иммунная система вам за это будет только благодарна.

Пейте зеленый чай

Зеленый чай является не только отличной альтернативой утренней чашечке кофе, но и очень полезным продуктом. Японцы не зря являются настоящими поклонниками этого чая. Он содержит вещества, укрепляющие иммунитет. Зеленый чай эффективно устраняет бактерии и вирусы, вызывающие грипп, пневмонию и ряд других неприятных заболеваний. Здоровым людям достаточно 1-2 чашек чая в день. В случае болезни следует увеличить дозу и выпивать ежедневно 3-4 чашки.

Ешьте мед натощак

Целебные свойства этого лакомства известны с древних времен. В ложечке меда заключается поистине магическая сила. Он обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, антистрессовым и, что самое главное, иммуностимулирующим эффектом. Мед бывает разных сортов. Выбирайте любой на ваш вкус. В него также добавляют травы и ягоды, что усиливает его целебные свойства в несколько раз. При простуде мед обязателен к употреблению. Он лечит кашель и больное горло.

Возьмите за правило употреблять по ложечке меда утром и вечером. Лучше делать это натощак и не подвергать продукт термической обработке. Это значит, что если хотите сохранить максимум полезных свойств меда, то забудьте о том, чтобы добавлять его в горячий чай. Полезно и оригинально сочетание меда с грецкими орехами, кешью и сухофруктами. Такое лакомство не только укрепит здоровье, но и даст силы и энергию.