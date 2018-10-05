Вакцинация против гриппа: когда в Украину завезут вакцину

Иммунологические препараты против гриппа в Украине пока отсутствуют. Однако уже на следующей неделе ожидаются их поставки.

Об этом заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья Украины(ЦОЗ).

“Вакцин против гриппа в Украине пока нет. Однако ожидаем их поставки уже на следующей неделе", - отметили в ЦОЗ.

Как сообщалось, согласно прогнозам ВОЗ в Украине, в эпидемическом сезоне, который будет длиться с октября 2018 года до мая 2019-го, будут циркулировать три штамма вируса гриппа: A/Michigan/45/2015#00pdm09, A/Singapore/ INFIMH - 16-0019/2016(H3N2), B/Colorado/06/2017. Украинские эпидемиологи отмечают, что основным возбудителем гриппа в следующем эпидемсезоне будет Singapore(H3N2). Он чаще всего вызывает грипп у детей, а у пожилых людей чаще бывают осложнения. Это тот вирус, который приводит к пневмониям, тяжелым пневмониям и летальным исходам именно среди пожилых людей и пациентов с хроническими патологиями.