Польза вина: ученые опровергли распространенный миф

Ученые заявили о том, что предположение о том, что ежедневное употребление бокала вина может быть полезным для здоровья.

Исследователи установили, что употребление одной-двух стандартных порций алкоголя четыре или более раз в неделю повышает риск преждевременной смерти на 20%.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 400 тысяч человек в возрасте от 18 до 85 лет. Несмотря на то, что некоторые исследования подтверждают пользу умеренного употребления алкоголя для сердечно-сосудистой системы, ученые утверждают, что эти положительные моменты нивелируются другими рисками.

"Повышение риска смерти на 20% более значимо среди пожилых людей, поскольку они и так находятся в зоне риска. Сравнительно небольшое количество людей умирает в возрасте около 20 лет, поэтому повышение смертности на 20% не так катастрофично, но тоже значительно", - заявила одна из исследователей Сара Хартс.

Ученые подчеркивают, что для пациентов, в семьях которых существует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предписание периодического употребления небольших порций вина может быть оправданным. Вместе с тем, людям, в семьях которых встречались случаи развития злокачественных образований, следует воздержаться от употребления алкоголя.