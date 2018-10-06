Переходим на питательные средства с маслами и спасаем капилляры.

Переходим на питательные средства с маслами и спасаем капилляры. Пришла настоящая осень, а вместе с ней необходимость провести ревизию на туалетном столике. Все летние средства надо спрятать подальше и со всей ответственностью подойти к подбору тех, что предназначены для осеннего ухода. Ведь холодный сезон подготовил нам серьезные испытания. Низкие температуры, ветер, сухой воздух в помещениях — все это не лучшим образом сказывается на состоянии кожи и волос. Мы составили восемь правил, которые помогут оставаться красивой в осеннюю пору.