Супрун рассказала, чем полезно сало и как его правильно кушать

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует есть сало в сочетании с борщом, но не более, чем 20-30 граммов насыщенных жиров.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала рекомендации украинцам, как есть сало, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. В сале имеется смесь жиров, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты - такие, как в растительных маслах.

Супрун советует в день есть не более, чем 20-30 граммов насыщенных жиров. Их избыток увеличивает риск атеросклероза.

Сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам. В рационе людей, которые редко потребляют жирную рыбу и авокадо, таких жирных кислот не хватает.

Холестерина в этом любимом среди украинцев продукте не так много: в 100 граммах его всего 95 мг - треть дневной нормы для людей, которые не имеют атеросклероза или других хронических болезней сосудов. Или половина от нормы для людей с больным сердцем или сосудами.

Супрун советует не употреблять сало в больших количествах, следить за своим рационом и учитывать затраты энергии. В случае, если человек съел много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости.

Сало не стоит употреблять с крахмалистыми продуктами - картошкой, кукурузной кашей, хлебом и острыми компонентами - красным перцем, горчицей. Жиры, которые есть в сале, помогают лучше усваиваться красным и оранжевым пигментам - каротиноидам. Поэтому если едите сало, то дополните его морковью, помидорами или борщом.

Ранее, Супрун призвала украинцев принимать антибиотики лишь по назначению врача, не прерывать курса лечения антибиотиками, даже если вам стало лучше, не использовать антибиотики, которые остались после курса приема, не делиться антибиотиками с друзьями, родственниками, знакомыми и не принимать их при вирусных заболеваниях.