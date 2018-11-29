Скачать
Четверг, 29.11.2018
Нафтогаз может отказать Газпрому в транзите газа
Нафтогаз может отказать Газпрому в транзите газа
Итоги 28 ноября: Военное положение, Россия наращивает силы и выборы в Грузии
Итоги 28 ноября: Военное положение и выборы в Грузии
Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
Ученые обнаружили странную постройку в Антарктиде
Ученые обнаружили странную постройку в Антарктиде

Супрун рассказала, чем полезно сало и как его правильно кушать

Супрун рассказала, чем полезно сало и как его правильно кушать
10:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует есть сало в сочетании с борщом, но не более, чем 20-30 граммов насыщенных жиров.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала рекомендации украинцам, как есть сало, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. В сале имеется смесь жиров, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты - такие, как в растительных маслах.

Супрун советует в день есть не более, чем 20-30 граммов насыщенных жиров. Их избыток увеличивает риск атеросклероза.

Сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам. В рационе людей, которые редко потребляют жирную рыбу и авокадо, таких жирных кислот не хватает.

Холестерина в этом любимом среди украинцев продукте не так много: в 100 граммах его всего 95 мг - треть дневной нормы для людей, которые не имеют атеросклероза или других хронических болезней сосудов. Или половина от нормы для людей с больным сердцем или сосудами.

Супрун советует не употреблять сало в больших количествах, следить за своим рационом и учитывать затраты энергии. В случае, если человек съел много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости.

Сало не стоит употреблять с крахмалистыми продуктами - картошкой, кукурузной кашей, хлебом и острыми компонентами - красным перцем, горчицей. Жиры, которые есть в сале, помогают лучше усваиваться красным и оранжевым пигментам - каротиноидам. Поэтому если едите сало, то дополните его морковью, помидорами или борщом.

Ранее, Супрун призвала украинцев принимать антибиотики лишь по назначению врача, не прерывать курса лечения антибиотиками, даже если вам стало лучше, не использовать антибиотики, которые остались после курса приема, не делиться антибиотиками с друзьями, родственниками, знакомыми и  не принимать их при вирусных заболеваниях. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сало, Ульяна Супрун, Польза для здоровья, Норма в день, Сочетание с продуктами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Керченской трагедия: тело стрелка кремировали и тайно похоронили
02 Капитан захваченного украинского буксира в "суде" Крыма потребовал переводчика
03 Древние наскальные рисунки могут оказаться изображением космической катастрофы
04 Ученые рассказали страшную новость о львах
05 Киев передал Будапешту проект соглашения о гражданстве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы в Грузии: победу одержала Саломе Зурабишвили
Выборы в Грузии: победу одержала Саломе Зурабишвили
Конец осени будет холодным: ударят сильные морозы
Конец осени будет холодным: ударят сильные морозы
Нацгвардия частично перейдет в подчинение ВСУ
Нацгвардия частично перейдет в подчинение ВСУ
Маникюр 2018: грандиозные идеи маникюра с розами (Фото)
Маникюр 2018: грандиозные идеи маникюра с розами (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь