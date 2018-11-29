Украинцев переведут на электронные "больничные"

Новости шоу бизнеса: В 2019 году Минздрав планирует перевести всех украинцев на электронные "больничные".

Кабмин утвердил создание электронного реестра "больничных" - листов нетрудоспособности. Решение принято на заседании 28 ноября, а к 1 февраля 2019 года Минздрав должен сформировать положение об этом реестре. Планируется, что электронные "больничные" полностью заменят бумажные справки уже в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно проекту, пациент по-прежнему будет получать "больничный" у врача, но оформление и продление листов нетрудоспособности станет удобнее. В Минздраве создана рабочая группа для согласования детали работы системы. В группу вошли представители Минздрава, Минсоцполитики, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Нацслужбы здоровья и других.

Электронный реестр листков нетрудоспособности будет действовать на базе Реестра застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

По данным Минздрава, ежегодно в Украине врачи выписывают до 5,5 млн больничных листов.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, Нацслужба здоровья начала "третью волну" подписания договоров с медицинскими учреждениями, оказывающими первичную медицинскую помощь.