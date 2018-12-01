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Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
Назван лучший фрукт для снижения артериального давления

Назван лучший фрукт для снижения артериального давления

Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
03:58 Сегодня Телеграф hronika.info

Новости шоу бизнеса: О полезных свойствах этого фрукта многие даже не догадываются.

Один из самых сладких и ароматных фруктов, обладающий целым списком ценных для здоровья свойств, это - банан. Этот экзотический фрукт, растущий на пальме, давно перестал быть экзотическим для украинцев и может даже конкурировать с яблоками.

Бананы вмещают в себе множество полезных витаминов и минералов, но при этом считаются калорийными и очень сладкими, из-за чего кушать их можно не всем. К примеру, диабетикам и людям с ожирением диетологи не рекомендуют есть бананы вообще или же сократить их употребление до 1 шт в 2-3 дня и то в его первой половине.

Полезные свойства бананов, о которых вы могли не знать:

- снимают эмоциональное и физическое перенапряжение;

- устраняет отеки и предупреждает задержку жидкости в организме;

- повышают производство гормонов "счастья";

- восполняют запас энергии;

- укрепляют мышцы и прибавляют сил, поэтому их так любят спортсмены;

- защищают слизистую оболочку желудка от раздражителей, из-за чего медики рекомендуют их есть всем, у кого язва или гастрит, а также перед "бурными" застольями;

- повышают аппетит;

- укрепляют иммунитет;

- внутреннюю сторону бананов можно использовать, как отбеливающее средство для зубов и противовоспалительное - для кожи.

Самое главное целебное свойство бананов заключается в том, что с помощью этого фрукта можно контролировать артериальное давление и не допускать резких сачков вверх. Так что гипертоникам, за исключением тех, у кого есть ожирение или диабет, нужно кушать по банану в день и тогда давление будет оставаться в норме.

Интересно знать: мини-бананы намного полезнее, чем эти же фрукты только обычного размера. В тропиках крупные бананы используют, как кормовые, а вот маленькие бананчики употребляют в пищу.

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Здоровье, Давление, Бананы, Полезные продукты, Новости здоровья.
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