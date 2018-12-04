Полезные продукты, которые улучшают работу щитовидной железы

Новости шоу бизнеса: Топ-10 продуктов, в которых содержится йод.

Недостаток йода в организме в осеннее и зимнее время года негативно сказывается на работе щитовидной железы. Поэтому рекомендуется насыщаться им во время пеших прогулок из воздуха и во время употребления пищи.

1. Морская капуста является лидером этого рейтинга, так как в 100 граммах содержит 2 суточные нормы этого ценного микроэлемента.

2. В морепродуктах содержится наибольшее количество йода. Поэтому рекомендуется в свой рацион включить мидии, креветки, рыбу, красную икру, печень трески.

3. Присутствуют в составе всеми любимой хурмы не только натрий, магний, железо, но и йод.

4. В 100 граммах фасоли около 40 мкг йода, что приблизительно составляет 25% от нормы, которая необходима человеку.

5. К йодсодержащим продуктам также можно отнести отварные яйца, в которых 12 мкг этого вещества.

6. Для того чтобы насытить в холодное время года организм йодом, можно употреблять также гречку.

7. Клюква также содержит это необходимое человеческому организму вещество. Стоит отметить, что только лишь в одном кусочке пирога с этой ягодой содержится суточная норма йода.

8. Запеченная индейка может также "похвастаться" содержанием не только фосфора, калия, но и йода.

9. Натуральные йогурты также советуют включить в меню, так как они обеспечат в потребности йода.

10. Чернослив является не только питательным и диетическим продуктом, но и очень полезным, так как содержит витамин A и K, а также йод.