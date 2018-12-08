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Диетологи рассказали, как легко скинуть 7 кг за 10 дней

Диетологи рассказали, как легко скинуть 7 кг за 10 дней
02:58 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Диета похожа на средиземноморскую, однако в ней не разрешено мясо.

В современном мире существуют не только вегетарианцы, которые исключают мясо из рациона, но и пескетарианцы - те, кто сделал упор на рыбу и морепродукты.

О плюсах и минусах данной диеты рассказали эксперты.

Как известно, пескетарианцы любят рыбу. Она составляет основу рациона - от простой тилапии до тунца и лосося. Также они едят морепродукты, овощи, фрукты, зелень, орехи, яйца и молочные продукты.

По описанию эта диета похожа на средиземноморскую, однако в той мясо все же разрешено. Зато пескетарианцы не против готовой еды, тогда как в большинстве диет она под запретом.

К плюсам диеты относится вкус и польза. В рыбе можно найти полный набор антиоксидантов и жирных кислот семейства омега. В отличие от тех, кто не ест рыбу вообще, у пескетарианцев нет проблем с витамином В12. Также люди, выбравшие этот тип питания, реже страдают заболеваниями сердца, диабетом, деменцией и депрессией.

Из минусов можно отметить то, что далеко не любую рыбу можно добавлять в рацион. Рекомендуется избегать дикой и экзотической рыбы, поскольку она может содержать больше ртути, чем разрешено. Также не подойдет диета тем, кто любит мясо.

В целом, вреда от этой диеты нет никакого, а пользы действительно много. Кроме того, эта диета поможет сбросить пару лишних килограмм перед новогодними праздниками.

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Диета, Похудение, Как скинуть лишний вес, Легкий способ похудеть, Как скинуть 7 кг за 10 дней.
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