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Диетологи рассказали, почему следует ограничить употребление сыра

Диетологи рассказали, почему следует ограничить употребление сыра
09:14 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Из-за высокой жирности сыр не является диетическим продуктом.

Диетологи рекомендовали крайне дозированно употреблять в пищу сыр: по их мнению, с этим продуктом связан ряд рисков навредить организму.

При ежедневном употреблении сыр может быстро вызвать привыкание и поспособствовать развитию ожирения, предостерегли эксперты.

О том, почему сыр не нужно есть каждый день, рассказали научные работники. По словам диетологов, сыр относится к высококалорийным продуктам – многие его сорта содержат до 70% жиров, причем насыщенных, приводящих к росту "плохого" холестерина в крови. У тех, кто регулярно ест много сыра, особенно высок риск появления лишнего веса, а также диабета и различных заболеваний сердца и сосудов, констатировали они.

Медики назвали продукт, нормализующий пищеварение

Врачи порекомендовали употреблять сыр в объеме не более 200 граммов в неделю. Пренебрежение этой нормой, по словам медработников, приведет к тому, что вред продукта перевесит все его положительные стороны. В частности, напомнили эксперты по питанию, сыр из-за высокого уровня натрия может приводить к нарушениям функции почек, а также к проблемам с мочеполовой системой.

Кроме того, в сыре могут содержаться вещества, которые проникают в него из молока коров, подвергавшихся лечению разными препаратами и подхватывающих в течение жизни инфекции. Человеку это может грозить заболеваниями сердца, раком и другими недугами, сообщили ученые. Особенно нежелательными для постоянного употребления они назвали плавленые сыры, которые в большом количестве содержат фосфатные добавки и различные типы вредных солей.

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Сыр, Диетологи, Твердый сыр, Рекомендации диетологов.
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