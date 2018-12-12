Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года

Новости шоу бизнеса: В Минздраве рассказали о следующем этапе медицинской реформы и главных изменениях в поликлиниках с 2019 года.

В 2019 году в сфере предоставления медуслуг в поликлиниках произойдут изменения. В частности, обращения к узкопрофильным специалистам, а также анализы, инструментальные исследования (рентгены, УЗИ и другие) без направления семейного врача, терапевта или педиатра станут платными. На самые важные вопросы ответила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

Декларации с семейным врачом

В 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры смогут заключать декларации с большим числом пациентов, чем рекомендуемое количество. Соответствующий проект Постановления Кабинета Министров Украины уже прошел общественное обсуждение и готовится к рассмотрению Правительством. Врачи первичного звена смогут набирать дополнительно еще половину от установленного лимита, если имеет возможность и ресурсы предоставить им необходимую помощь. То есть семейный врач сможет набрать дополнительные 900 пациентов, терапевт — 1000 пациентов, а педиатр — 450.

Сообщения, что с 1 января 2019 года прием семейного врача будет платным, если не подписана декларация - фейки. Суть таких объявлений в некоторых амбулаториях в том, чтобы люди срочно выбрали себе врача, потому что "с нового года все станет платным".

"Это или плохая проинформированность руководства медучреждений об изменениях или один из очень неудачных проявлений конкуренции за пациента", - развеяла фейк Супрун.

Она объяснила, что до июня 2019 года все коммунальные медицинские учреждения получают оплату и за тех пациентов, которые не подписали с ними декларации, но живут на территории обслуживания. Это значит, что с нового года ничего не изменится - можно и без декларации прийти в амбулаторию и бесплатно получить медицинскую помощь.

Нехватка медкадров

И.О. главы Минздрава подчеркивает, что норму по количеству пациентов для себя устанавливает лично каждый врач:

«Но решение о заключении деклараций свыше нормы — это личный выбор врача. МОЗ Украины лишь предоставляет такую возможность в первую очередь медицинским учреждениям в сельской местности, где есть такая необходимость».

Также Супрун разъяснила, что при нехватке медкадров ответственность прямиком ложится на местную власть, которая является «владельцем медицинских учреждений и должна обеспечить равный доступ к медицинской помощи для всех жителей». «Местная власть может объявить конкурс на должность семейного врача в своем городе или поселке. Обеспечить ему комфортные условия труда и жизни. А НСЗУ Национальная служба здоровья Украины обеспечит достаточное финансирование для установления достойных зарплат для медиков, оказывающих первичную медицинскую помощь», — подчеркивает Супрун.

Платные и бесплатные услуги

Со второй половины 2019 за медицинские услуги в поликлиниках начнет платить Национальная служба здоровья. Тогда без направления семейного врача медицинские услуги в учреждениях, которые получают оплаты от Нацслужбы здоровья, будут для пациентов платными. Обращение без направлений будут оплачиваться НСЗУ только в строго определенном перечне случаев.

В то же время, с июля 2019 начнет действовать программа "Бесплатная диагностика", в которой смогут принять участие коммунальные и частные поликлиники и поликлинические отделения при больницах. В программу войдут более 50 медицинских услуг - анализов, инструментальных исследований (рентгены, УЗИ и другие) и услуг узкопрофильных специалистов. Эти медицинские услуги на 100% оплатит Национальная служба здоровья.

"Услуги можно будет бесплатно получить только по направлению семейного врача, терапевта, педиатра. Пациент может сам выбрать медучреждение, в котором будет получать медицинские услуги программы "Бесплатная диагностика". Главное условие - это заведение должно быть присоединено к программе. С июля 2019 ищите наклейки "Бесплатной диагностики" на дверях вашей поликлиники", - сообщила Супрун.

Узкопрофильные специалисты

По словам и.о. министра, сейчас попасть к ЛОРу, хирургу или иным узкопрофильных специалистам без направления семейного врача, терапевта или педиатра нельзя.

"Довольно часто случается - люди думают, что им лучше идти к узким специалистам, но ошибаются в специалисты. Без медицинского образования невозможно самостоятельно установить себе диагноз и выбрать врача, который может помочь. Семейный врач лучше поможет разобраться в проблеме и, если не способен будет ее решить, то точно подскажет - кто способен", - объясняет Супрун эти нововведения.

"Но практика обращений к узкопрофильным специалистам напрямую без направлений очень распространена", - утверждает и.о. министра.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины в 2019 году получит из государственного бюджета 57,185 млрд грн, в том числе 55,693 млрд грн медсубвенции. Такие финансовые показатели закреплены законом "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно госбюджету-2019, в частности, субвенция на приобретение расходных материалов и лекарственных средств для ингаляционной анестезии составит 18,973 млн грн, субвенция на приобретение медикаментов и изделий медназначения для обеспечения скорой медпомощи - 137,992 млн грн.