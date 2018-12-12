Как избавится от тревоги в условиях непростой ситуации в стране

Новости шоу бизнеса: Тревожность - очень губительное чувство, которое может дать сбой во всех жизненно важных аспектах здоровья человека.

Иногда чувство тревожности накрывает нас со всей своей силой, хотя повода для треволнения у нас не было. Тревога перестает быть рациональным и разумным, что плохо сказывается на нашем самочувствии. Приступы паники возникают у человека, который очень часто, можно сказать циклично, воспринимает все очень близко к сердцу, и малейший повод встревожится делает из маленькой проблемы - в глобальную.

Тревожный человек, по своей сути, будет 100 раз проверят, выключен ли чайник, закрыта ли газовая конфорка, закрыты ли двери на замок и многое другое, что каждый раз отвлекает от более важных заданий. Он полностью уверен, что весь мир против него, что он опасен и полон угрожающих факторов. Поэтому так и случается, что беспокоясь о будущем и переживая о прошлом, человек буквально пропускает все те моменты, которые происходят в настоящем. Такое постоянное напряженное состояние не приводят ни к чему хорошему. Появляется расстройство психики, депрессия, стрессы, которые очень сложно снять обычными таблетками.

Как бы вы себя не чувствовали, тревожность - это скорее всего состояния ума, когда паника захлестывает и начинают хаотично путаться мысли. В таком состоянии себя очень сложно привести в порядок. Неблагополучная ситуация в семье, стране все только усугубляет и тогда становится действительно невыносимо жить полноценной жизнью.

Для того, что бы стать на тропинку спокойствия и уравновешенности, нужно очень много над собой работать. Начинать это делать можно с довольно простых советов, которые помогут вам минимизировать уровень стресса и уменьшить тревожность.

Необходимо убрать весь негатив из своей жизни

Почаще вспоминайте о позитивных событиях своей жизни, сфокусируйтесь на приятные воспоминания. Также можно воспользоватся своим воображением. Представьте идеальное для себя место, где бы вы чувствовали себя в безопасности, и с людьми, которые вызывают у вас глубокое чувство защищенности.

Опираться только на определенность

Определенность выстраивает систему ценностей таким образом, что вы начинает испытывать вместо субъективности - объективность. Объективный взгляд на вещи нормализует эмоциональное состояние.

Перестаньте драматизировать ситуацию

Когда вы начинаете непроизвольно волноваться, вы начинаете представлять только наихудший вариант развития событий. Мы не можем по взмаху волшебной палочки перестать нервничать, поэтому в наших силах контролировать свои поступки. Вы в состоянии справится со всеми проблемами. Не забывайте этого.

Занятие спортом

Хотите избавится от стресса - приседайте. Во время физических упражнений в организме человека вырабатываются гормоны, а именно серотонин и эндорфин (гормоны счастья). Спорт оказывает положительный эффект на психоэмоциональное состояние человека.

Научившись управлять своим состоянием и эмоциями, вы не только избавитесь от тревожности, но и притянете в свою жизнь только приятные моменты.