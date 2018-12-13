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Грипп наступает: в Украине началась эпидемия ОРВИ

Грипп наступает: в Украине началась эпидемия ОРВИ
14:51 Сегодня Телеграф Минздрав Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине на 1,8% превышает эпидемиологический порог, сообщило Министерство здравоохранения Украины в четверг.

Эпидемические пороги превышены в Харьковской области - на 23%, Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, Донецкой - на 1,1%.

За неделю в период с 3 по 9 декабря гриппом и ОРВИ заболели 203 335 человек, из них 67,3% - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей (с 26 ноября по 2 декабря) уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 2,6% и 6,7% соответственно.

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Один человек умер из-за осложнений, вызванных гриппом. С начала эпидсезона в Украине вакцинировано 127,196 тыс. чел.

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Минздрав, Эпидемия, Грипп, ОРВИ.
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