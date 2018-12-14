Эпидемия наступает: украинцев предупреждают об "агрессивном" гриппе

Новости шоу бизнеса: В Украине началась эпидемия заболеваемости гриппом и ОРВИ, зафиксирована первая смерть.

Заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превысила эпидемический порог. "Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 528,2 на 100 тысяч населения, что на 1,8% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в таких областях: Харьковской – на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской – на 12%, в Донецкой – на 1,1%", – говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Всего с 3 по 9 декабря в Украине гриппом и ОРВИ заболело 203 335 человек, из них 67,3% – дети до 17 лет, сообщили в ведомстве. Также в Минздраве сообщили, на прошлой неделе один человек умер вследствие гриппа.

"По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 2,6% и 6,7% соответственно. Один человек умер в результате гриппа", – добавили в пресс-службе.

В ВОЗ опубликовали прогнозы относительно штаммов гриппа, которые вероятно будут циркулировать в Украине в этом сезоне. В сезоне 2018-2019 в Украине "гуляют" три штамма гриппа: "Мичиган", "Сингапур" и "Колорадо".

Как сообщалось, в Одесской области от риновирусной инфекции умер месячный ребенок. Это первый случай смерти от ОРВИ в сезоне осень-зима 2018-2019 года. Второй - в Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка. Об этом передает UA:Харьков, ссылаясь на слова заместителя директора областного департамента здравоохранения Галины Сироштан. По ее словам, ребенок жил в Харькове. Он умер 1 декабря в машине скорой помощи.

Симптоми грипу

Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это резкое повышение температуры тела (более 38°С), головная боль, боль в мышцах, боль в горле, кашель и насморк.

Однако если состояние больного ухудшается, вызывайте скорую, ведь жизнь человека может оказаться под угрозой. Если вы видите, что лицо человека стало очень бледным или появилось посинение, ему трудно дышать, температура не спадает в течение долгого времени, больной много рвет — нужна госпитализация. Также среди "трудных" симптомов — нарушение сознания (чрезмерная сонливость или возбуждение), боль в грудной клетке, появление примеси крови в мокроте, показатели артериального давления ниже нормы.

Симтомы гриппа: если состояние больного ухудшается — вызывайте скорую!

Эти симптомы гриппа игнорировать ни в коем случае нельзя. Продолжать лечение дома очень опасно, поскольку задержка с госпитализацией может привести к смерти больного.

Вакцины от гриппа

Самым действенным способом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время введения вакцины — начало осени (сентябрь-октябрь). Впрочем, прививки можно делать и позже — в течение всего сезона гриппа. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней.

Когда будут делать вакцинацию от гриппа в сезоне 2018-2019

В ближайшее время эти вакцины должны появиться в аптеках и медицинских учреждениях. Вакцины не закупаются за деньги из государственного бюджета. Вы можете приобрести их лично, или же в вашем населенном пункте предусмотрены средства из местного бюджета.

Существуют группы риска, которым вакцину следует сделать прежде всего. Для них грипп представляет наибольшую опасность, а своевременная профилактика может уберечь им не только здоровье, но и саму жизнь. В частности, это дети до 5 лет, беременные женщины, люди старше 65 лет, люди с избыточным весом, больные диабетом, больные хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, больные хроническими заболеваниями легких, люди с другими тяжелыми хроническими заболеваниями, а также люди, находящиеся на иммуно-супрессивной терапии.

Группы риска: кому вакцину от гриппа необходимо сделать в первую очередь

Кроме того, в группе риска — лица, работающие с большим количеством людей, в местах массовых скоплений.

Профилактика гриппа

Чтобы не заболеть гриппом, кроме вакцинации, следует также вести здоровый образ жизни и придерживаться простых советов:

1. Если вы заболели — возьмите больничный и сидите дома. Грипп быстро передается, поэтому так называемый "трудовой героизм" (когда вы больными идете на работу) будет только способствовать распространению инфекции.

2. Избегайте близкого контакта с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если заболели вы, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.

3. Прикрывайте салфеткой нос и рот во время кашля и чихания — это снизит вероятность передачи инфекции другим.

4. Часто мойте руки, это поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.

Профилактика гриппа: ведите здровый образ жизни и не болейте!

5. Старайтесь не касаться лица, ведь на руках очень много микробов. А касаясь руками лица, вы увеличиваете шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос.

6. Проветривайте и дезинфицируйте помещения и поверхности до которых часто касаетесь дома, на работе или в учебных заведениях. Это особенно важно, если в помещении находится больной.

7. Приучите себя к полезным привычкам. Будьте физически активными, избегайте стресса, высыпайтесь, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.