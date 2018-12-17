Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Вселенского патриарха Варфоломея пригласили в Украину
Вселенского патриарха Варфоломея пригласили в Украину
УПЦ МП проводит внеочередное заседание Синода
УПЦ МП проводит внеочередное заседание Синода
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря

Вакцинация: какие прививки стоит делать взрослым

Вакцинация: какие прививки стоит делать взрослым
11:51 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В Минздраве посоветовали делать взрослым прививки против гриппа, вируса папилломы человека, гепатита А.

Даже если вы получили все плановые вакцины в детстве да еще и каждые 10 лет получаете прививки от дифтерии и столбняка, остаются важные прививки для взрослых.

Это, по словам и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, вакцины, которые не входят в национальный календарь профилактических прививок и не закупаются государством за средства налогоплательщиков. Но их можно купить самостоятельно в аптеке.

На своей странице в Facebook Супрун назвала перечень прививок для взрослых:

1. Прививка против гриппа — ежегодно

Прививки надо делать в начале каждого эпидсезона, но если не успели — не поздно вакцинироваться до конца активности заболевания, то есть до весны. Особенно вакцинация рекомендована людям, относящимся к группам риска:

  • беременным на любом сроке беременности;
  • детям от 6 месяцев до 5 лет;людям после 65 лет;
  • людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые болезни, диабет, ожирение, хронические болезни легких, астма и др); люди, которые в профессиональной жизни могут часто контактировать с заболевшими гриппом, в частности, медицинские работники.

2. Прививка против вируса папилломы человека

Папилломавирус человека чрезвычайно распространен. Чаще всего передается через половой контакт, а большинство людей инфицируется вскоре после начала половой жизни. Инфекция вызывает рак шейки матки — один из самых распространенных видов рака. В большинстве стран вакцину против папилломавирусной инфекции вводят только девушкам с 9 лет, а также женщинам. Но в некоторых странах эта прививка рекомендована уже также и мальчикам, например, в Великобритании и Израиле. Вакцинация от папилломавируса позволяет остановить его передачу от человека к человеку, лучше защитить девушек от риска рака шейки матки, а как девушек, так и парней — от рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Для защиты от папилломавирусной инфекции, в зависимости от типа вакцины, нужно ввести 2-3 дозы вакцины.

Врачи назвали незаменимые вещи в сезон простуды

3. Прививки против гепатита А

Вспышки гепатита А могут случаться в Украине из-за загрязнения воды, поэтому прививки от него рекомендованы детям и взрослым. Вакцинацию от гепатита А также стоит провести, если вы путешествуете в страны, где он распространен, в частности - в страны Африки, Азии и Южной Америки. Детям от 1 года и взрослым вводят 2 дозы вакцины от гепатита А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Гепатит А, Грипп, Ульяна Супрун, Папилломы.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары
03 Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Погода на неделю: синоптики рассказали, когда будет "пик" морозов
05 Поздравления с Днем святой Варвары 2018: душевные пожелания и красивые открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.12 - 16.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Вакцинация: какие прививки стоит делать взрослым
Вакцинация: какие прививки стоит делать взрослым
Падение Су-27 на Житомирщине: появились фото с места катастрофы
Падение Су-27: появились фото с места катастрофы
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь