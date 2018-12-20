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Четверг, 20.12.2018
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Медики: Депрессия ускоряет процессы старения

Медики: Депрессия ускоряет процессы старения
22:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua. Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Пациенты с тяжелой формой болезни могут быть на 10–15 лет старше хронологического возраста.

Результаты исследования, проведенного международной группой специалистов, были опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry и представлены на проходившей в Барселоне (Испания) конференции Европейского колледжа нейропсихофармакологии.

Исследователи выделили ДНК из образцов крови 811 пациентов с большим депрессивным расстройством и 319 здоровых людей. Ученых интересовал уровень метилирования ДНК — показатель, считающийся точным индикатором биологического возраста человека.

Как оказалось, у пациентов с депрессией биологические часы бегут быстрее, чем у здоровых людей, а если депрессия сопровождается перенесенной в детстве, в возрасте до 16 лет, травмой, вызванной жестоким обращением, эмоциональной отверженностью, сексуальным насилием, — расхождение между биологическим и хронологическим возрастом еще больше.

Так, в биологическом смысле люди с депрессией в среднем на восемь месяцев, а пережившие детскую травму — более чем на год старше, чем их здоровые сверстники. В некоторых особенно тяжелых случаях расхождение между биологическим и хронологическим возрастом пациентов достигало 10–15 лет. Особенно явными эти различия становятся по мере увеличения хронологического возраста, когда пациенты пересекают 50– 60-летний рубеж.

Полученные результаты были подтверждены и при посмертном изучении уровня метилирования ДНК, выделенной из тканей мозга людей, при жизни страдавших от депрессии. Таким образом, делают вывод исследователи, депрессия, особенно усугубленная детской травмой, оставляет след на молекулярном уровне, ускоряет процессы старения и сокращает продолжительность жизни.

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Исследование, Депрессия, Здоровье, Медики, Старение.
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