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Медики уверены, что этот напиток быстрее остальных вызывает привыкание

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Медики уверены, что этот напиток быстрее остальных вызывает привыкание
12:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые установили, что употребление пива действует на организм как сильнейший "дофаминовый стимулятор" независимо от уровня алкоголя, который содержится в нем.

Ученые провели эксперимент с участием 50 мужчин разного возраста, которые употребляли различные спиртные напитки. Оказалось, что после употребления пива в кровь выбрасывается наибольшее количество дофамина – нейромедиатора, также известного как "гормоном удовольствия".

Именно всплеск дофамина вызывает у людей зависимость – они начинают хотеть то, что побуждает организм производить как можно больше дофамина. Таким образом, согласно полученным данным, употребление пива может стать главным фактором развития алкоголизма.

Но пиво – не единственный алкогольный напиток, который быстро приводит к зависимости. Ученые объяснили: чем больше в алкоголе сопутствующих химических соединений, тем он тяжелее для переработки организмом.

Поэтому они определили ряд самых вредных и нежелательных для употребления алкогольных продуктов – это, по их мнению, алкогольные коктейли с большим количеством ингредиентов, шампанское и ликеры.

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Исследование, Здоровье, Алкоголь, Пиво, Напиток.
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