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Врачи подсказали, какие продукты особенно полезны "сердечникам"

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Врачи подсказали, какие продукты особенно полезны &quot;сердечникам&quot;
18:27 Сегодня Телеграф ukrhealth.net Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: 10 полезных продуктов для сосудов и сердца.

Эксперты составили список продуктов, которые помогают укрепить сердце и продлить срок его эксплуатации. Для поддержания здоровья сердечной мышцы обязательно нужно есть зерновые, в частности, овес и ячмень. В их зернах содержится много бета-глюканы, который помогает организму вырабатывать инсулин для вывода лишнего сахара, грозит сосудам потерей эластичности в их тканях.

Также рекомендуется к употреблению жирная рыба, хотя бы сельдь. В рыбе есть йод, кальций, витамин D и много других ценных для миокарда веществ. Употребление жирной рыбы не позволяет сердечной мышце быстро изнашиваться.

Крайне полезны для сердца авокадо и оливки, которые являются источниками ценных, хорошо усваиваемых растительных жирных кислот.

Еще один "сердечный друг" -это свекла он делает кровеносную систему лучше защищенной от негативного процесса затвердевания сосудистой ткани, а также от повышения артериального давления и других нарушений сердечной системы.

Листовые овощи в виде различных салатных растений, шпината врачи советуют употреблять каждый день. Тот же шпинат содержит в себе фолиевую кислоту, магний и калий, которые благоприятно действуют на сосудистые стенки и состав крови. Все зеленые листовые овощи сосудорасширяющее действие, защищая таким образом человека от гипертонии. Аналогичные свойства имеют орехи и семена.

Помогут сделать сердце более здоровым и молочные продукты - их употребление способствует стабилизации кровяного давления. Кроме этого, одним из лучших продуктов для защиты от гипертензии являются бобовые, которые насыщены клетчаткой, которая очищает от избыточного холестерина.

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Сердце, Питание, Холестерин, Продукты, Медики, Польза, Сердечники.
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