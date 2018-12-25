Французские ученые рассказали о неожиданной положительной стороне мигрени

Новости шоу бизнеса: Женщины, страдающие от мигрени, имеют меньший риск развития диабета.

Сложно найти положительные стороны мигрени, однако ученые из Франции утверждают, что им это удалось.

Изучив данные о состоянии здоровья 74 247 французских женщин, сотрудники Института Густава Русси обнаружили повод для оптимизма. Основываясь на информации о пациентках, родившихся между 1925 и 1950 годами, ученые сделали вывод, что женщины, страдающие мигренью, имеют значительно меньший риск развития диабета второго типа. В начале исследования, в 1990 году все женщины, средний возраст которых составлял 61 год, не имели диабета второго типа, но через 24 года эта болезнь проявилась у 2372 из них. Более низкий риск развития диабета второго типа наблюдался у пациенток с активной мигренью по сравнению с женщинами без мигрени в истории болезни.

Эта новость стала неожиданностью для ученых: предыдущие исследования показывали, что это мучительное неврологическое заболевание связано с множеством других серьезных недугов, таких как болезни сердца, высокое кровяное давление, ожирение и многое другое. Некоторые исследования даже предполагали, что мигрень может быть связана с устойчивостью к инсулину, вызывая повышение уровня глюкозы в крови. И, подобно мигрени, резистентность к инсулину также связана с ожирением.

Учитывая массу тела и другие факторы здоровья, данные исследования, опубликованного в журнале JAMA Neurology, показывают, что у женщин, страдающих мигренью, риск развития диабета второго типа ниже на 30 процентов. Кроме того, за несколько лет до того, как у женщин был диагностирован диабет второго типа, пациентки сообщали о снижающемся числе приступов мигрени. По мнению ученых, так как концентрация глюкозы в плазме крови со временем увеличивается, вызывая диабет второго типа, симптомы мигрени могут уменьшаться.

Исследователи подчеркивают, что выявленная связь не означает, что одно из этих заболеваний вызывает или защищает от другого. Для большего понимания этого явления ученым понадобятся дополнительные исследования, однако они надеются, что новые результаты будут обладать длительным эффектом, ведь если развитие диабета второго типа действительно приводит к снижению числа приступов мигрени, это может стать новым способом диагностики этого заболевания.