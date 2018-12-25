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Названы продукты, которые могут ускорить старение организма

Названы продукты, которые могут ускорить старение организма
17:50 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Ускорить старение могут разные факторы, и некоторые из них вполне предотвратимы.

5 продуктов, которые старят. Стареют все, но некоторые – быстрее. 

Специалисты рассказали о том, какие продукты ускоряют старение и плохо сказываются на внешности. Попробуйте сократить их до минимума, - и сможете убедиться в результате.

Сахар. Попадая в организм, сахар связывается с белками - этот процесс называется гликацией. В результате белки теряют функциональность, что негативно влияет на клеточные структуры. Например, из-за гликации перестают нормально функционировать коллаген и эластин – белки, которые отвечают за упругость кожи. Как следствие, появляются и углубляются морщины.

Трансжиры. Эти вещества "засоряют" артерии и кровеносные сосуды, что нарушает транспортировку по ним питательных веществ и кислорода. Кожа при этом начинает выглядеть тусклой, рыхлой, дряблой. Самые богатые источники трансжиров - маргарин, чипсы, различный фастфуд, промышленная выпечка.

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Соль. Из-за способности соли задерживать лишнюю жидкость в клетках, возникает отечность и нарушается метаболизм, что способствует появлению угрей. Дряблость и серый цвет кожи – это тоже заслуга соли, в большом количестве присутствующей в рационе.Рафинированное масло. Данный продукт получается в результате химического процесса перегонки, который не только очищает масло от вредных примесей, но и не оставляет в нем ничего полезного ? только растительный жир и искусственные добавки. Употребление рафинированных масел повышают уровень холестерина и выработку себума (кожного сала), провоцирует высыпания и воспаления на коже, ее нездоровый цвет.

Алкоголь. Он обезвоживает и снижает количество антиоксидантов, наносит удар по печени. Как следствие, состояние кожи портится из-окислительных процессов, она становится дряблой и землистой, склонной к образованию морщин.

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Алкоголь, Кожа, Сахар, Соль, Старение кожи.
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