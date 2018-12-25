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Ульяна Супрун рассказала, что может привести к потере зрения

Ульяна Супрун рассказала, что может привести к потере зрения
21:42 Сегодня Телеграф ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Созерцание процесса сварки для обычного прохожего не может серьезно повредить зрение или привести к его потере.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. "В интервью ответила на многие вопросы граждан, в частности - можно ли безопасно смотреть на "сварку". Имеется в виду процесс сварки - технология, когда специалист с помощью инструментов сплавляет металлы, и от этого образуются специфические искры. Страх о том, что даже мгновенный взгляд на них может серьезно повредить зрение или даже привести к его потере - преувеличен. Поэтому мы этот миф разрушили", - говорится в заметке.

Супрун объяснила, что повреждение зрения очень маловероятно, если вы на улице заметили, что где-то работает сварщик.

"Но это касается только прохожих на улице, и ни в коем случае не специалистов, работающих со сваркой. Искры от сварки содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаза. Симптомы - боль в глазах, покраснение, чувствительность к яркому свету, головная боль", - объяснила автор сообщения.

По словам Супрун, чем дольше вы подвергаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей, тем сильнее будут симптомы. Обычно за день-два все должно нормализоваться.

"Но о дальнейшем ходе болезни и лечении может делать выводы только врач, поэтому при необходимости обязательно к нему обратитесь!" - предостерегла она. И добавила: поскольку все зависит от процесса сварки, сварочного тока и других условий окружающей природной среды, нет четких нормативов о том, с какого расстояния смотреть на него безопасно, а с какого - нет.

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Все по теме:

Здоровье, Вред, Влияние, Зрение, Ультрафиолет, Сварка.
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