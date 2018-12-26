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Медики рассказали о причинах преждевременной смерти

Медики рассказали о причинах преждевременной смерти
22:37 Ср, 26 Декабрь 2018 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Этот синдром каждый год уносит много жизней по всему миру.

Согласно информации ученых, основная причина заключается в потере кого-то из супругов, чаще всего именно вдовцы и вдовы составляют наибольший процент в статистике преждевременных смертей.

Депрессия и меланхолия, подавленное психологическое состояние приводят к изменениям по всему организму. В результате падает сопротивляемость к различным вирусам, организм буквально "атакуют" разного рода заболевания.

При изучении причин смерти были обследованы 99 человек, чьи близкие умерли за три месяца до проведения исследований. Все результаты были классифицированы по физическому и психологическому состоянию. Анализ крови показал наличие у людей с тяжелыми эмоциональными переживаниями большое количества воспалительных процессов.

При этом в анализах людей, которые менее трагично переживают потерю спутника жизни или близкого человека, этот процент значительно ниже. Статистика заболеваний подтверждает выводы медиков, что именно у вдовцов и вдов наблюдается повышение процента болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Результаты исследования станут основой для разработки методов оказания помощи людям, впавшим в депрессию после смерти родных и близких.

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Здоровье, Медицина, Смерть, Причины, Преждевременная смерть.
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