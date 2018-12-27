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Супрун рассказала, как сделать новогоднее меню более простым и полезным

Супрун рассказала, как сделать новогоднее меню более простым и полезным
10:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как сделать блюда на новогодний стол более полезными и меньше тратить время на готовку.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook дала рекомендации, как сделать блюда на новогодний стол более полезным.

Также министр не советует готовить много блюд и обдумать, стоит ли проводить весь день на кухне за готовкой, ведь это может привести к некоторым проблемам со здоровьем.

По словам министра, эти простые советы помогут встретить наступающий год с новыми силами и хорошим праздничным настроением.

Первое правило

Не планируйте сложное богатое меню к праздникам. Долгое стояние на ногах во время готовки на кухне может привести к болям в суглобах и отеку вен, а недостаток кислорода на кухне может вызвать еще и головную боль. Шум, ожоги, многозадачность, тяжелые сумки и траты денег — ничто из этого здоровья вам не добавит.

Второе правило

Популярный салат "Оливье" можно сделать менее калорийным. В нем много порезанных компонентов и соус: картофель, морковь, лук, огурцы, мясо, яйца и жирный майонез. Собственно, оливье может быть полноценным блюдом, а не "салатом". Поэтому Супрун советует, не готовить больше калорийных блюд, а майонез лучше заменить сметаной, турецким йогуртом и горчицей в зернах.

Также можно изменить соотношение компонентов: больше моркови, свежий огурец вместо соленого, зеленый лук вместо репчатого (в нем много магния), отварное филе вместо колбасы и ветчины. Добавьте соленую скумбрию — это источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Третье правило

Шуба. Еще один "салат", в котором много майонеза и человеческого труда. Его тоже можно сделать проще: отдельно сельдь или скумбрия, отдельно — винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыкву и масло. Вы получите то же самое, но в более легкой форме.

Четвертое правило

Мясо лучше запекать, чем жарить. Также к нему можно попробовать сделать соус из перемолотой клюквы или горчицы в зернах и йогурта, а не кетчуп или тот же майонез.

Пятое правило

Холодец - полезное блюдо. Но не забудьте дополнить его овощным салатом и цвиклями (цвикли - острое блюдо польской и западноукраинской кухни. Готовится из варёной столовой свёклы, хрена и пряностей: сахар, соль, лимонный сок, тмин, иногда винныe яблоки, красное сухое вино, уксус, гвоздика и петрушка - прим. ред).

От колбасы, ветчины и всего процесированного мяса лучше вообще отказаться.

Шестое правило

Не лишним будет приготовить к праздникам суп, куриный или рыбный бульон, или борщ. Жидкая теплая пища, в которой - все полезное из овощей способствует пищеварению, но и удерживает нас от переедания. Суп -  это кладезь микроэлементов и доступных питательных веществ на утро похмелья.

Напомним, ранее Ульяна Супрун развенчала очередной миф о лечении алкогольными напитками.  Чиновница уверяет, что алкоголь не стоит пить или употреблять в любом другом виде с целью профилактики или лечения каких-либо болезней. По мнению Супрун, все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в итоге перекрываются его пагубными свойствами.

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Все по теме:

Советы, Меню, Калорийность блюд, Рождество, Новый год, Готовка, Ульяна Супрун.
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