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Диетологи назвали 5 продуктов, которые помогают не переедать

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Диетологи назвали 5 продуктов, которые помогают не переедать
07:53 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Диетологи выяснили, какие продукты, насыщая организм энергией, не откладываются в проблемных местах в виде лишних килограмм.

Жир в авокадо относится к категории полезных для здоровья.

Чуть ли не главным секретом борьбы с лишним весом является способность как можно дольше сохранять чувство сытости. И вот 5 натуральных продуктов, которые помогут этого добиться.

Миндаль является превосходным натуральным средством подавления аппетита. Пригоршня миндаля в ежедневном режиме обеспечивает нас суточными потребностями в магнии, витамине Е и антиоксидантах.

Это очень вкусные орехи, которые предотвращают переедание.

На втором месте в нашем рейтинге расположился фрукт авокадо. Этот фрукт богат волокнами, естественным образом подавляющими аппетит.

Авокадо содержит жир, отправляющий сигналы мозгу о том, что желудок наполнен, и принимать пищу больше не нужно. При этом жир в авокадо относится к категории полезных для здоровья.

Включение в этот рейтинг шоколада может показаться странным, но тёмная разновидность этого лакомства творит настоящие чудеса. Всего несколько кусочков темного шоколада известят мозг об ощущении сытости, причём на длительный период.

Шоколад замедляет пищеварение.

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Для борьбы с лишним весом и похудением нам обязательно нужны простые куриные яйца. Употребляющие яйца ежедневно на завтрак люди реже сталкиваются с голодными спазмами. В целом, в течение дня такие люди потребляют меньше калорий.

Ну а завершает наш рейтинг овсяная каша, которая хорошо известна большинству россиян.

Хоть многие и относятся к ней не с очень большой любовью, это блюдо действительно позволяет подавить голод на очень длительный срок.Чтобы каша не казалась вам такой неприятной, добавьте туда некоторое количество орешков или фруктов.

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Здоровье, Новогодние праздники, Переедание, Как не переедать, Советы диетологов, Праздничніе дни.
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