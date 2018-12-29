Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций

Новости шоу бизнеса: 5 продуктов, в которых кальция больше чем в молоке.

Многим известно, что кальций важен для здоровья зубов и костей, и его источником являются молочные продукты. Но кальций укрепляет не только кости - он также важен для работы мышц, нервной и сердечно-сосудистой систем. При этом поставщиком ценного минерала служит не только молоко.

Американский диетолог Брижит Цейтлин выступила в прессе с рекомендацией восполнять дефицит кальция не только с помощью молока. По словам эксперта, существуют другие здоровые продукты, в которых кальция может быть даже больше, чем в молочке.

Тофу

Одна порция тофу содержит около 860 мг кальция, и это великолепный источник необходимого организму минерального вещества. Кроме того, тофу богат белком.

Семга

200 граммов семги - это 400 мг кальция. 200 граммов консервированной семги – это 500 мг кальция. Данный вид рыбы богат и витамином D, который необходим для усваивания кальция.

Сардины

Еще один супер-полезный продукт, в котором кальция больше, чем в молоке. 100 граммов сардин содержат почти 430 мг кальция.

Нут

Этот родственник бобовых тоже отличается повышенным содержанием кальция. В одном стакане нут -более 300 мг кальция.

Рикотта

Диетологи советуют употреблять сыр рикотту вместе с черникой, персиком, грушей, апельсином или миндалем – так организм получит больше кальция. Как и все перечисленные выше продукты, рикотта также содержит много белка.

"Суточная норма потребления кальция должна составлять от 1000 до 1200 мг. В стакане молока содержится около 300 мг кальция. Казалось бы, можно принимать кальций в таблетках, но исследования показали: у людей, принимающий такие добавки, в два раза повышается риск сердечного приступа", - отметила эксперт.