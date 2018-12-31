Ученые рассказали, почему людям, бросающим курить, стоит отказаться от алкоголя

Новости шоу бизнеса: Сокращение употребления алкоголя поможет бросить курить.

Новое исследование показало, что соотношение никотиновых метаболитов — биомаркер, показывающий, как быстро организм усваивает никотин — у тех, кто часто пьет спиртные напитки, уменьшается с сокращением потребления алкоголя.

Предыдущие исследования показали, что люди с более высоким уровнем метаболизма никотина, вероятно, будут курить больше обычного. В свою очередь, замедление скорости метаболизма никотина за счет снижения употребления алкоголя может дать курильщику преимущество при попытках избавиться от пагубной привычки, что, как известно, не всегда легко дается. Результаты исследования опубликованы в журнале Nicotine & Tobacco Research.

"Решение бросить курить требует большой концентрации воли и зачастую нескольких попыток. Наше исследование показывает, что употребление алкоголя влияет на метаболизм никотина и что зависимость от сигареты и алкоголя лучше всего лечить вместе", — уверена сотрудница Университета штата Орегон и ведущий автор исследования Сара Дермоди (Sarah Dermody).

Предыдущие исследования показали, что пристрастие к сигаретам особенно распространено у пьющих людей, а любовь к алкоголю, в свою очередь, считается общепризнанным фактором риска курения. Дермоди и ее коллеги в своей работе хотели лучше понять связь между ними. Они изучили соотношение метаболитов никотина, индекса метаболизма никотина, в группе из 22 ежедневно курящих людей, которые в течение нескольких недель искали лечение от расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

Эксперты обнаружили, что по мере того как мужчины в испытуемой группе сокращали потребление алкоголя — в среднем с 29 напитков в неделю до семи, — их уровень метаболизма никотина также снижался. В ходе исследования ученые выяснили, что соотношение метаболитов никотина может быть не таким стабильным показателем, как предполагали ранее. Однако, по их словам, с клинической точки зрения это положительный момент: если кто-то захочет бросить курить, то исследователи смогут помочь им в этом, сократив потребление алкоголя.

Вместе с тем женщины в ходе наблюдений не продемонстрировали заметного снижения уровня никотинового метаболизма, однако, по мнению исследователей, это связано с тем, что участницы исследования в ходе эксперимента не снизили потребление алкоголя. Уровень потребления алкогольных напитков среди женщин начинался с низкого уровня и оставался таким. По мнению Дермоди, в более широком исследовании разницы между мужчинами и женщинами не будет.

Следующим шагом ученых станет привлечение к исследованию курящих людей, страдающих от сильной алкогольной зависимости. В будущем ученые также изучат влияние курения, пытаясь повторить результаты в большей выборке людей. По словам специалистов, их работа демонстрирует ценность совместного решения проблем курения и алкоголизма, а вопрос лишь в том, какой именно способ будет эффективнее.