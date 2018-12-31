Скачать
Понедельник, 31.12.2018
В ЦИК объяснили, как подать документы кандидатам в президенты с ID- паспортом
В ЦИК объяснили, как подать документы кандидатам в президенты с ID- паспортом
В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа
В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа
Коваленко забил лучший гол Шахтера в 2018 году (Видео)
Коваленко забил лучший гол Шахтера в 2018 году (Видео)
Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе
Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе

Как бороться с похмельем: 5 научных рецептов

Смотрите фото (6)
Как бороться с похмельем: 5 научных рецептов
16:07 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: 5 рецептов, что подтверждены научными исследованиями и помогут справиться с похмельем

Существует огромное множество народных способов борьбы с похмельем. А эти 5 рецептов были подтверждены научными исследованиями.

 Яйца. Они содержат цистеин, который помогает преодолеть симптомы похмелья. Алкоголь расщепляется в компонент под названием ацетальдегид и увеличивает свой уровень в крови, что приводит к таким симптомам, как тошнота, рвота и тому подобное. А цистеин способствует расщеплению именно этого «вредного» компонента.

Вода. Употребление алкоголя приводит к обезвоживанию. Сам по себе этиловый спирт является диуретиком, из-за которого мы чаще посещаем туалет, выводя из организма больше воды. Следовательно, если мы возместим ее отсутствие, то симптомы похмелья снизятся.

Кокосовая вода. Как уже было сказано выше, алкогольные напитки приводят к уходу жидкости из тела. Кокосовая вода также эффективно позволяет восстановить эту потерю, а кроме того, она содержит необходимые электролиты вроде калия и натрия.

Имбирь. Во время похмелья мы сталкиваемся с сильнейшей тошнотой и расстройством желудка. Имбирь позволяет предотвратить или лечить эти симптомы. Он содержит магний, цинк и хром, обеспечивающие нормальную циркуляцию крови и улучшающие работу иммунной системы.

Контрастный душ. Контрастный душ обладает омолаживающим и восстанавливающим энергию воздействием, он стимулирует кровообращение, позволяя организму быстрее избавиться от токсинов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Советы, Похмелье, Напитки, Рецепты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
03 Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки
04 Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
05 Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Диетологи назвали напиток, который сжигает лишние килограммы
Диетологи назвали напиток, который сжигает лишние килограммы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь