Как бороться с похмельем: 5 научных рецептов

Новости шоу бизнеса: 5 рецептов, что подтверждены научными исследованиями и помогут справиться с похмельем

Существует огромное множество народных способов борьбы с похмельем. А эти 5 рецептов были подтверждены научными исследованиями.

Яйца. Они содержат цистеин, который помогает преодолеть симптомы похмелья. Алкоголь расщепляется в компонент под названием ацетальдегид и увеличивает свой уровень в крови, что приводит к таким симптомам, как тошнота, рвота и тому подобное. А цистеин способствует расщеплению именно этого «вредного» компонента.

Вода. Употребление алкоголя приводит к обезвоживанию. Сам по себе этиловый спирт является диуретиком, из-за которого мы чаще посещаем туалет, выводя из организма больше воды. Следовательно, если мы возместим ее отсутствие, то симптомы похмелья снизятся.

Кокосовая вода. Как уже было сказано выше, алкогольные напитки приводят к уходу жидкости из тела. Кокосовая вода также эффективно позволяет восстановить эту потерю, а кроме того, она содержит необходимые электролиты вроде калия и натрия.

Имбирь. Во время похмелья мы сталкиваемся с сильнейшей тошнотой и расстройством желудка. Имбирь позволяет предотвратить или лечить эти симптомы. Он содержит магний, цинк и хром, обеспечивающие нормальную циркуляцию крови и улучшающие работу иммунной системы.

Контрастный душ. Контрастный душ обладает омолаживающим и восстанавливающим энергию воздействием, он стимулирует кровообращение, позволяя организму быстрее избавиться от токсинов.