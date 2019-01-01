Названы опасные последствия нехватки сна

Новости шоу бизнеса: Бессонница может стать причиной инсульта и сердечного приступа.

Бессонница меняет метаболизм и эндокринную функцию организма.

Человек, страдающий постоянными бессонницами, имеет повышенный риск развития сердечного приступа или инсульта. Об этом говорит новое исследование ученых из Китайского медицинского университета.

- Сон имеет важное значение для биологического восстановления человека и занимает около трети нашей жизни, однако при этом все больше и больше людей в современном мире жалуются на бессонницу, - говорит Цяо Он, научный сотрудник Китайского медицинского университета, и в доказательство приводит пример:

- В одной только Германии треть от общей численности населения страны страдает симптомами бессонницы.

Еще ранее, до исследования китайских ученых, была обнаружена связь между бессонницей и плохим состоянием здоровья человека. Однако на этот раз ученые впервые рассмотрели и доказали связь между бессонницей и болезнями сердечно-сосудистой системы. В частности, инфарктом и инсультом.

Авторы проанализировали показатели здоровья 160 867 людей, которые заполняли специальные анкеты, рассказывая о своих проблемах со сном. В итоге были выявлены существенные связи между сном и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

- Мы обнаружили, что трудности при засыпании, проблемы с поддержанием сна и, как следствие, отсутствие восстановительной ночной терапии, испытывают 27 процентов респондентов. Еще 11 процентов страдают бессонницей постоянно - а значит, они имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Еще 18 процентов, согласно их медицинским показателям, рискуют получить инсульт.

Бессонница меняет метаболизм и эндокринную функцию организма, увеличивает симпатическую активацию, повышает артериальное давление и уровень провоспалительных и воспалительных цитокинов - а все это, тем более вкупе, является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) - болезни сердца и сосудов, ним относятся ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь и инсульт, болезни периферических сосудов, хроническая сердечная недостаточность, стенокардия и аритмия.

Ежегодно от ССЗ в мире умирают 17-18 млн человек, в первую очередь от осложнений ишемической болезни сердца (ИБС). По уровню смертности от ИБС наша страна занимает одно из лидирующих мест.

Исследование также показало, что женщины с симптомами бессонницы имеют риск инфаркта и инсульта выше. Однако, по словам Цяо Он, эта разница не столь значима:

- Я бы не стал делать окончательный вывод, что недостаток сна является более опасным для женщин. Мы знаем, что женщины более склонны к бессоннице из-за различий в генетике, половых гормонах, повышенной предрасположенности к стрессам и их (женщин) реакции на стрессовые ситуации.

Исследование было опубликовано в Европейском журнале профилактической кардиологии.