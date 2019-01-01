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С1 января можно возвращать лекарства в аптеки

С1 января можно возвращать лекарства в аптеки
13:46 Сегодня Телеграф ZN.UA Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: Непонятна роль государства, которое должно гарантировать потребителям оборот качественной продукции на рынке.

С 1 января вступает в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотру ставок отдельных налогов и сборов" (№2628-VIII от 23.11.2018 г.).

В частности, предусмотрено внесение изменений в ст. 8 (Права потребителя в случае приобретения им товара ненадлежащего качества) Закона Украины "О защите прав потребителей". Согласно этой статье, потребитель может в течение установленного гарантийного срока требовать от продавца (аптечного учреждения) возврат заплаченной за товар денежной суммы или замену товара на такой же товар, или на аналогичный, из имеющихся у продавца (аптечного учреждения).

В свою очередь, продавец (аптечное учреждение) обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и удовлетворить его требования. По словам Алексея Соловьева, экс-председателя Гослекслужбы, доктора медицинских наук, доктора фармнаук, срок пригодности лекарственных средств (гарантийный срок) может составлять даже более пяти лет.

Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 году
Касается всех: что изменится для украинцев в 2019 годуЧитать полностью

Это означает, что в течение этого периода потребитель потенциально может вернуть товар, приобретенный в аптеке.

"Что же может произойти с лекарственным средством за это время? Прежде всего, следует вспомнить, что такие специфические товары, как лекарственные средства, для стабильности физико-химических свойств во время хранения требуют защиты от света, влияния влаги, испарения, соблюдения температурного режима, защиты от действия газов окружающей среды, — отмечает эксперт. — В этом контексте непонятна роль государства, которое должно гарантировать потребителям оборот качественной продукции на рынке. А это, в свою очередь, будет формировать рост недоверия как к системе контроля качества, так и ко всем участникам оборота лекарств".

Ранее сообщалось, что с начала года цены на лекарства в Украине выросли в среднем на 5,1%. Больше всего - на антибиотики.

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Минздрав, Лекарства, Гослекслужба, Аптеки.
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