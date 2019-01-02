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Медики перечислили четыре главных микроэлемента в холодное время года

Медики перечислили четыре главных микроэлемента в холодное время года
10:41 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Названы полезные для организма человека вещества зимой.

Медики перечислили четыре главных микроэлемента.

Зима - трудное испытание для организма, который вынужден адаптироваться к морозам и недостатку солнечного света.

Врачи-эндокринологи выделяют четыре самых полезных микроэлемента, достаточное поступление которых в организм обеспечивает наиболее эффективную поддержку его здорового состояния.

Витамин D

В процессе усвоения витамин D в организме преобразуется в активный стероидный гормон, влияющий на функции иммунной и нервной систем, регуляцию артериального давления. По мнению медиков, полезно знать свой уровень витамина D в организме (это позволяет сделать анализ крови на 25(OH)D). Если имеется нехватка, то ее лучше восполнить.

Омега-3

Согласно научным данным, у людей, регулярно употребляющих омега-3, реже проявляется депрессия, а состояние уже депрессивных при таком употреблении может начать улучшаться. Полезная информация, если учесть, что с приходом зимы для многих начинается сезон хандры и депрессивных состояний.

Кроме того, омега-3 улучшает качество сна, а некоторым помогают от болей в суставах.

Магний

Если организму не хватает магния, увеличивается его подверженность стрессу, также может возникать аритмия, повышаться риск инсульта. Достаток магния, в свою очередь, повышает стрессоустойчивость и способствует быстрому восстановлению в стрессовых обстоятельствах.

Названы опасные последствия нехватки сна

Цинк

По словам врачей, расход цинка в организме резко увеличивается на холоде – этот нутриент крайне необходим иммунной системе.

Цинк повышает защищенность от простудных инфекций, а при заболевании позволяет сократить период плохого самочувствия.

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Все по теме:

Здоровье, Зима, Микроэлементы, Холодное время года, Полезные микроэлементы, Советы медиков.
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