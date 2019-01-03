Врачи рассказали, какая пища вызывает депрессию

Новости шоу бизнеса: Употребление фастфуда очень вредно для вашего здоровья.

Согласно выводам ученых из Городского университета Манчестера (Великобритания), употребление фастфуда доводит до депрессии, риск которой у любителей такого рода питания возрастает очень серьезно – сразу на 40%.

Вывод о том, что фастфуд доводит до депрессии, специалистами был сделан после того, как они проанализировали 11 исследований, посвященных изучению корреляции между депрессией и употреблением пищи. Ученые установили: пищей, которая портит людям психику, является прежде всего фастфуд – регулярно употребляющие его в 1,4 раза чаще страдают от депрессии или симптомов, связанных с эмоциональной подавленностью, по сравнению с теми, кто не употребляет фастфуд.

Почему же именно фастфуд доводит до депрессии. По словам ученых, фастфуд лишен значительной доли ценных для здоровья нутриентов – витаминов, минералов, клетчатки. Жир, который идет на его производство, зачастую является ненатуральным, избыточным и вредным для сосудистой системы и мозгового кровообращения.

Плюс обилие соли, сахара и многочисленных вкусовых добавок. Все это способствует снижению концентрации антиоксидантлов в организме, необходимых для избавления от токсичных для него компонентов. Данные компоненты «загрязняют» нервную систему, способствуя развитию психических нарушений, в том числе возникновению депрессий.

По мнению ученых, в современном мире фастфуд является формой наркотика - у людей развивается зависимость от употребления подобной пищи. При употреблении блюд фастфуда в мозге активизируются определенные участки, которые отвечают за удовольствие в связи с синтезом гормона допамина. Даже осознание того, что фастуд наносит вред здоровью, не может заставить людей отказаться от его употребления.

Тревожит экспертов и тот факт, что фастфуд становится экономически выгодной едой. По последним данным, в России за минувший год потребление фастфуда выросло в два раза. Специалисты связывают это в том числе и с тем, что подобный тип питания становится выгодным по сравнению с приготовлением еды дома.